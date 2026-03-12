Josiko regresa a las pruebas de ultrafondo

El corredor zamorano José Manso parece haber encontrado la modalidad de ultrafondo que mejor se adapta a sus características como atleta en la Backyard y prueba de ello es el segundo puesto que alcanzó recientemente en la primera de las tres pruebas que componen el circuito Blackyard Ultra Extremadura, celebrada en la localidad madrileña de Los Molinos. Josiko Manso fue batido únicamente por el portugués Antonio Pinto, pero él cree que tiene posibilidades deganarle en la segunda carrera del trofeo que se celebra este sábado día 14 en la localidad pacense de La Parra en la que además podría conseguir la clasificación para el Mundial si consigue la victoria. El Mundial individual se disputará este año en el estado norteamericano de Tennessee, mientras el de equipos se celebra en cada país, y en España será organizada en Cartagena. La tercera competición incluída este año en el Circuito será en la localidad extremeña de Almaraz el 16 de mayo.

"Esta modalidad del ultrafondo consiste en correr un bucle de 6.720 metros y tienes una hora para realizarlo, es una distancia calculada para garantizar que completar una vuelta cada hora durante 24 horas resulte en exactamente 160 km (100 millas) en un solo día. Si te pasas de la hora, quedas eliminado. Cada hora comienza de nuevo la vuelta y descansas el tiempo que te sobre. Se van eliminando los participantes que ya no den la vuelta en menos de una hora y así hasta que quede solo un corredor que tendrá que dar una vuelta más dentro de la hora", explicó a este periódico el atleta enrolado en el club Comercial Ulsa de Valladolid. Josiko alcanzó el segundo puesto en Los Molinos, con 33 horas y más de 221 kilómetros recorridos "pero muy muy contento tras mejorar las 24 que tenía y adquiriendo muchísima experiencia". El récord mundial masculino es de 119 vueltas establecido por el australiano Phil Gore en la Dead Cow Gully en Queensland (Australia), el 26 de junio de 2025. 119 vueltas son 495,87 millas / 798 km. n