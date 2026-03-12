La jornada de la cantera del Balonmano Zamora arrojó resultados dispares en las ligas autonómicas

Nueva jornada para la cantera del Balonmano Zamora en las ligas autonómicas, con disparidad de resultados, pero cumpliendo con el objetivo común de crecimiento y evolución de los equipos.

INFANTILES

Comenzando con los infantiles, se disfrutó del gran partido del infantil femenino A, el Bellido Decoración BM Zamora A, en su visita a Aranda, donde las zamoranas mostraron un nivel muy alto de juego durante todo el encuentro para acabar 9-29. Desde los primeros minutos el equipo salió muy concentrado, con una actitud intensa tanto en defensa como en ataque. Uno de los aspectos más destacados fue el trabajo defensivo. Las jugadoras "viriatas" ejecutaron con mucha eficacia una defensa 5:1 muy activa, presionando con intensidad y anticipación. Gracias a ello llegaron numerosos robos de balón que permitieron lanzar rápidos contraataques y controlar el ritmo del partido. En ataque el equipo también mostró un juego muy fluido. La circulación de balón fue rápida y ordenada, encontrando espacios en la defensa rival y ejecutando varias acciones ofensivas trabajadas durante los entrenamientos.

En la misma categoría hubo derbi entre el Bellido Decoración BM Zamora y el Inmoarza BM Zamora B (31-11), que permitió seguir viendo la evolución de ambos conjuntos. El equipo A mostró un gran nivel de juego durante todo el partido. En defensa destacó la solidez de su 5:1, con jugadoras muy intensas y atentas que dificultaron el juego ofensivo del rival y generaron numerosas recuperaciones de balón.

En ataque el juego fue muy dinámico, con buena circulación de balón y decisiones acertadas que permitieron encontrar espacios en la defensa del Zamora B. El equipo generó muchas ocasiones de gol y terminó imponiéndose por 31-11, en un partido que reflejó el buen trabajo que se está realizando en la base femenina del club.

En cuanto a la categoría masculina, se vivió un choque tremendamente igualado entre el infantil masculino B, Ingenierosdelestado.es, y el conjunto burgalés, decidido en los últimos minutos por pequeños detalles (27-29). El encuentro se mantuvo muy equilibrado de principio a fin, con alternancias en el marcador y ambos equipos mostrando buenas acciones ofensivas. Sin embargo, en el tramo final los nervios comenzaron a aparecer en el conjunto zamorano, lo que provocó varias pérdidas de balón y algunos lanzamientos fallados. A ello se sumaron tres exclusiones consecutivas en defensa que terminaron decantando el partido a favor del equipo visitante, que se llevó la victoria por 27-29.

Por último, el Alfaraz Motor BM Zamora C se llevó un emocionante duelo en su visita a Aranda (31-32). El inicio fue complicado para los zamoranos, que encajaron un parcial de 9-2 en los primeros diez minutos. Sin embargo, los cambios y una mejora clara en la actitud permitieron reaccionar rápidamente. El equipo fue recortando diferencias hasta igualar el marcador antes del descanso (17-17). La segunda parte fue un auténtico intercambio de golpes, con continuas acciones ofensivas por parte de ambos equipos. El partido se decidió en la última jugada, cuando el conjunto local solicitó tiempo muerto para buscar el empate a falta de 15 segundos. La defensa zamorana logró bloquear el lanzamiento final, asegurando una victoria muy trabajada.

Plantilla del Motorclass / CEDIDA

CARA Y CRUZ PARA LOS CADETES

Gran victoria del cadete masculino B, el Motorglass, ante el Stage Time VDA (30-44). en su visita a Aranda en un partido dominado con claridad desde el inicio. El equipo zamorano comenzó con una defensa 5:1 muy intensa, presionando al rival, robando balones y apoyándose en las intervenciones del portero Álvaro Gómez Pinto. Esa solidez defensiva, unida al gran acierto ofensivo, permitió abrir una amplia ventaja que dejó el marcador en 9-24 al descanso.

En la segunda parte el equipo local mejoró en ataque y logró recortar ligeramente la distancia, pero el conjunto zamorano mantuvo su capacidad ofensiva y terminó cerrando el encuentro con un claro 30-44.

Por contra, hubo derrota para el cadete femenino A, el Bahía Príncipe, en su visita a Valladolid (38-26) en un partido complicado ante uno de los equipos más fuertes del grupo. Las zamoranas comenzaron con muchas imprecisiones en los pases y dificultades de cara a portería, lo que permitió a las locales abrir diferencias. A pesar de ello, el 15-11 al descanso mantenía al equipo dentro del partido y con opciones de reaccionar en la segunda mitad. Sin embargo, las pucelanas no dieron margen para la remontada y ampliaron la diferencia hasta el 38-26 final.

DERROTA JUVENIL

Los jugadores del IES Universidad Laboral Zamora cayeron derrotados a domicilio (32-25) en un encuentro marcado por varios factores que complicaron el rendimiento del equipo. La menor intensidad defensiva respecto a otros partidos y el alto porcentaje de errores en el lanzamiento penalizaron al conjunto zamorano. A ello se sumó la ausencia de uno de los jugadores habituales en la estructura ofensiva, lo que obligó al equipo a depender en exceso de determinadas acciones individuales.

SEGUNDA NACIONAL

En cuanto al filial, el Moralejo Selección vivió un complicado choque ante uno de los líderes de la competición, el Villa de Aranda (31-15). El equipo acudía además con varias bajas de última hora, lo que condicionó especialmente la faceta ofensiva. Desde el inicio costó encontrar el gol, lo que llevó al equipo a apostar pronto por el ataque 7 contra 6 para generar superioridad. A pesar de las dificultades, el equipo logró competir durante la primera mitad, que terminó 15-8.

En la segunda parte el cuerpo técnico aprovechó el encuentro para trabajar diferentes situaciones de juego pensando ya en el próximo partido, que será clave en la lucha por la permanencia. El resultado final fue de 31-15, aunque el equipo destacó por su esfuerzo y capacidad de trabajo. En el apartado estadístico sobresalieron 7 recuperaciones de balón y 13 paradas en portería, datos que reflejan el esfuerzo defensivo del grupo.