Felipe Ferreira, del Balonmano Caja Rural Zamora, operado con éxito de su lesión de rodilla

Felipe Ferreira, jugador del Balonmano Caja Rural Zamora, fue operado ayer miércoles con éxito de la rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió esta temporada e inicia ya el camino de recuperación para volver a las pistas de juego.

Un proceso conocido para el lateral

Así lo confirmó hoy el club pistacho, señalando que la intervención se había realizado con éxito en sus redes sociales. Un proceso "nuevo" para el primera línea brasileño, pues ya había sufrido esta misma lesión en su rodilla derecha la pasada campaña en un encuentro frente a BM Soria, pero entonces no pasó por el quirófano.

Ferreira iniciará ahora una rehabilitación que conoce bien y que puede extenderse durante meses, aunque lo hace con el ánimo de poder volver a las pistas y el apoyo tanto de compañeros y amigos como de los aficionados de un Balonmano Zamora que le rindió homenaje recientemente en el duelo jugado en el Ángel Nieto frente a BM Camargo.

Así está la enfermería pistacho en Primera Nacional

El brasileño es, ahora mismo, la principal baja de un BM Caja Rural Zamora que afronta la recta final del campeonato liguero con dos lesionados más: Guille, quien tiene un problema en su bíceps y está realizando ya trabajo en solitario; y Oier, que sufrió en el último partido un problema en el tobillo (posible esguince) que le convierte en posible baja para el encuentro del sábado ante Gijón Jovellanos. Una contienda en la que sí estará, si no ocurre nada raro, Pau Ortega, que abandonó la enfermería pistacho la pasada semana en el duelo ante el Atlético Valladolid "B".

Martín también deberá recuperarse de la rodilla

La mala fortuna ha querido que, además de Felipe Ferreira, otro jugador del Balonmano Zamora sufriera recientemente de una lesión grave en su rodilla. En este caso, se trata del cadete Martín Montes, quien también sufre de una lesión en el ligamento cruzado anterior.

Martín Montes, del BM Zamora cadete masculino. / Balonmano Zamora

Al igual que con "El Pistolero", el club tuvo un bonito detalle con el canterano deseándole una pronta recuperación y enviándole "toda la fuerza" del club a través de las redes sociales.