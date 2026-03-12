El ex del BM Zamora Miguel Camino anuncia su retirada

El que fuera jugador del Balonmano Zamora Miguel Camino anunció ayer su retirada al final de la presente temporada como jugador profesional tras una larga trayectoria en la élite del balonmano español. Camino defendió durante cinco temporadas la camiseta del Balonmano Zamora, siendo una pieza importante en el crecimiento del club en aquellos años. Actualmente juega en el Recoletas Valladolid con el que ha actuado en casi 𝟯𝟬𝟬 partidos, marcando más de 𝟱𝟬𝟬 goles, para convertirse en el jugador con más partidos ASOBAL del equipo y uno de los máximos goleadores históricos del club.