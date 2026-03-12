Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impacto de la guerra en la economía de ZamoraAutobuses en Belver de los Montes (Zamora)Nuevo alcalde ToroLos últimos carteros de AlisteProcesión de la Buena Muerte en Zamora
instagramlinkedin

El ex del BM Zamora Miguel Camino anuncia su retirada

Miguel Camino

Miguel Camino / NACHO GALLEGO

Manuel López-Sueiras

MLS

El que fuera jugador del Balonmano Zamora Miguel Camino anunció ayer su retirada al final de la presente temporada como jugador profesional tras una larga trayectoria en la élite del balonmano español. Camino defendió durante cinco temporadas la camiseta del Balonmano Zamora, siendo una pieza importante en el crecimiento del club en aquellos años. Actualmente juega en el Recoletas Valladolid con el que ha actuado en casi 𝟯𝟬𝟬 partidos, marcando más de 𝟱𝟬𝟬 goles, para convertirse en el jugador con más partidos ASOBAL del equipo y uno de los máximos goleadores históricos del club.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents