El CD Zamarat ofrecera una charla formativa sobre el control de las emociones en el deporte
El club realizará esta iniciativa el próximo mes de abril
El CD Zamarat ha anunciado este jueves una nueva iniciativa orientada a la formación deportiva, una charla que llevará a cabo el próximo mes de abril bajo el título "Control de las Emociones en el Deporte".
El baloncesto y la formación
Según han señalado desde la entidad naranja, "el baloncesto no solo es deporte, es formación", afirmación que se sustenta en la apuesta del club por "el crecimiento de jugadoras y jugadores también fuera de la pista". Un camino en el que se sienten respaldados por su principal patrocinador, Recoletas Salud Zamora, que también presta su colaboración a la nueva iniciativa.
La charla formativa está fijada para el próximo 8 de abril a las 19.00 horas en el Salón de Actos de la Ciudad Deportiva y, en ella, el club zamorano buscará hablar sobre "un aspecto clave para aprender a competir, gestionar la presión y crecer" para los jóvenes, como deportistas y como personas. Un control de las emociones que llevará a una charla que se centrará en puntos importantes relativos al deporte.
Según ha detallado el club, dentro de la charla se hablará de la gestión emocional en partidos y entrenamientos, de la frustración, aprender a ganar con humildad o saber ganar, así como del papel de las familias en el deporte. Puntos interesantes de un coloquio cuyos ponentes no han sido detallados.
