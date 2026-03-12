El CD Zamarat ofrecera una charla formativa sobre el control de las emociones en el deporte

El CD Zamarat ha anunciado este jueves una nueva iniciativa orientada a la formación deportiva, una charla que llevará a cabo el próximo mes de abril bajo el título "Control de las Emociones en el Deporte".

El baloncesto y la formación

Según han señalado desde la entidad naranja, "el baloncesto no solo es deporte, es formación", afirmación que se sustenta en la apuesta del club por "el crecimiento de jugadoras y jugadores también fuera de la pista". Un camino en el que se sienten respaldados por su principal patrocinador, Recoletas Salud Zamora, que también presta su colaboración a la nueva iniciativa.

Cartel de la charla del Recoeltas Zamora sobre control de las emociones / Cedida

La charla formativa está fijada para el próximo 8 de abril a las 19.00 horas en el Salón de Actos de la Ciudad Deportiva y, en ella, el club zamorano buscará hablar sobre "un aspecto clave para aprender a competir, gestionar la presión y crecer" para los jóvenes, como deportistas y como personas. Un control de las emociones que llevará a una charla que se centrará en puntos importantes relativos al deporte.

Según ha detallado el club, dentro de la charla se hablará de la gestión emocional en partidos y entrenamientos, de la frustración, aprender a ganar con humildad o saber ganar, así como del papel de las familias en el deporte. Puntos interesantes de un coloquio cuyos ponentes no han sido detallados.