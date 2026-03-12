Ciclismo / BTT
La benaventana Isabel Chamorro domina la Ruta BTT de Santa Cristina
La integrante del Cansinos Bike se llevó la victoria en la distancia larga de 55 kilómetros
La benaventana Isabel Chamorro Alonso, del Cansinos Bike, fue la gran vencedora, en categoría femenina de la V Ruta BTT celebrada en Santa Cristina de la Polvorosa, cita con la que quedó inaugurado el circuito provincial, compuesto por 14 pruebas que se celebrarán a lo largo de los próximos meses. Con un tiempo de 2:44:14, Chamorro fue la primera fémina en cruzar la línea de meta, tras recorrer los 55 kilómetros de trayecto. Estuvo acompañada en el podio por María Fermández, de La Bañeza, y por su compañera de club Alba Robles Toro, que paró el crono en 2:53:18. En esta categoría reina, el vencedor absoluto fue Javier Fernández López, del 7Team Imperolid, que se impuso al sprint ante dos compañeros de club, Jorge Estevez y Ángel de Julián, segundo y tercero respectivamente.
La cita en Santa Cristina de la Polvorosa también contó con la ruta corta de 29 kilómetros y desnivel de 300 metros. En este caso, el trío ganador lo integraron Jesús Andrés (La Mata Fest), Manuel Mezquita (Emico-erbi) y Aitor Pacho Vara, del Puente Mozar, que subió al tercer cajón del podio. En cuanto a la clasificación femenina, la ganadora esta distancia corta fue Yaiza Uña Fontanillas, del Lopenta, seguida por Rosa María Piriz Mezquita (La Raya Trail Alcañices) y Jimena Caballero Rivera.
