La benaventana Isabel Chamorro domina la Ruta BTT de Santa Cristina

La benaventana Isabel Chamorro Alonso, del Cansinos Bike, fue la gran vencedora, en categoría femenina de la V Ruta BTT celebrada en Santa Cristina de la Polvorosa, cita con la que quedó inaugurado el circuito provincial, compuesto por 14 pruebas que se celebrarán a lo largo de los próximos meses. Con un tiempo de 2:44:14, Chamorro fue la primera fémina en cruzar la línea de meta, tras recorrer los 55 kilómetros de trayecto. Estuvo acompañada en el podio por María Fermández, de La Bañeza, y por su compañera de club Alba Robles Toro, que paró el crono en 2:53:18. En esta categoría reina, el vencedor absoluto fue Javier Fernández López, del 7Team Imperolid, que se impuso al sprint ante dos compañeros de club, Jorge Estevez y Ángel de Julián, segundo y tercero respectivamente.

Podio femenino, liderado por Isabel Chamorro, en Santa Cristina. | CEDIDA

La cita en Santa Cristina de la Polvorosa también contó con la ruta corta de 29 kilómetros y desnivel de 300 metros. En este caso, el trío ganador lo integraron Jesús Andrés (La Mata Fest), Manuel Mezquita (Emico-erbi) y Aitor Pacho Vara, del Puente Mozar, que subió al tercer cajón del podio. En cuanto a la clasificación femenina, la ganadora esta distancia corta fue Yaiza Uña Fontanillas, del Lopenta, seguida por Rosa María Piriz Mezquita (La Raya Trail Alcañices) y Jimena Caballero Rivera.