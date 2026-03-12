Las Barranqueras de Toro se iluminarán con "una culebra de luces" en el trail nocturno de este sábado

La undécima edición del Trail Barranqueras se presenta con una novedad: este año será nocturna y finalizará, tras la carrera, con una cena y fiesta en la Plaza de la Colegiata. La prueba, rebautizada como "Barranqueras Trail Night", tendrá lugar el sábado 14 de marzo desde las 19:30 horas con meta y salida en el Paseo del Espolón de Toro, detrás de la Colegiata.

Así se expuso durante la presentación este jueves en el Ayuntamiento de Toro por parte del alcalde de la localidad, Carlos Rodríguez, el diputado de Deportes, Juan del Canto, el organizador del evento, Gorka García, y el director de la oficina de Caja Rural de Zamora en Toro, Guillermo Sánchez.

Rodríguez afirmó que esta cita deportiva se ha convertido en “una de las más singulares de Toro”. Añadió que “es una herramienta de promoción turística porque las Barranqueras son uno de sus lugares más emblemáticos”, lo que describió como una oportunidad de “venderlas turísticamente”, así como de “motivar a la gente a que haga deporte”.

Cartel de presentación de "Barranqueras Trail Night" / Cedida

Del Canto respaldó las palabras de Rodríguez para expresar que es una de las pruebas donde creen en su valor turístico para mostrar la localidad zamorana, así como “donde creemos que desde la Diputación tenemos que estar ayudando a nuestros pueblos para que difundan a través del deporte hábitos saludables a nuestros jóvenes”, expresando también que “entre todos disfrutemos de la fiesta que se va a formar aquí alrededor del deporte”.

Desde la organización, García agradeció la colaboración de los voluntarios, instituciones y patrocinadores, así como el trabajo de Protección Civil, Policía Local y Bomberos. Estos últimos proporcionarán “apoyo logístico en los avituallamientos, iluminándolos con focos LED”, apuntó.

Según detalló García, el trail ofrece, al igual que en la edición anterior, dos circuitos. El recorrido largo serán 16 kilómetros con 900 metros de desnivel positivo, mientras que el corto abarcará 10 kilómetros y 500 metros de desnivel positivo.

Afirmó que, en ediciones anteriores, la salida y la meta se encontraban en la Plaza de la Colegiata. Sin embargo, explicó que realizan este “pequeño cambio” con el objetivo de “dejarla libre” debido a la gran afluencia de gente que esperan durante la cena y la fiesta.

Describió que se trata de una prueba “muy dura” debido al desnivel que presenta, sumándolo al “aliciente de la noche”, por lo que recordó la obligación de que los participantes lleven frontal. No obstante, expresó que a nivel técnico “no tiene mucha dificultad”, explicando que las Barranqueras “es una zona sin piedras y con senderos ya marcados de arena”.

Aseguró que volverán a contar con una bolsa y servicios ofrecidos al corredor, como también medalla de “finisher” para todas las personas que finalicen la prueba. En este sentido, recordó que la carrera es competitiva, pero que también hay corredores que participan con el objetivo de terminarla.

Además, explicó que, de acuerdo con la normativa europea para retirar los plásticos de un solo uso, se han elaborado banderines reutilizables para balizar el circuito. “Seguiremos poniendo alguna cinta de plástico para cortar caminos, pero reduciéndolas”, precisó. Respecto a los avituallamientos, añadió que cada corredor deberá llevar su propio vaso o recipiente para beber agua, aunque habrá voluntarios con garrafas para rellenarlos.

Noticias relacionadas

García indicó que las inscripciones ya se encuentran cerradas e invitó a que los toresanos observasen la prueba desde los miradores de la ciudad, que este año, explicó que “va a ser mucho más espectacular” debido a que se podrá contemplar “esa culebra de luces que generan los frontales de los corredores”.