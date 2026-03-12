Adrián Sánchez,del Vino de Toro Caja Rural, undécimo en 1.000 lisos

Adrián Sánchez Gallego, solo pudo ser 11º en la final de 1.000 metros lisos del Campeonato de España Pista Cubierta Sub 16 ya que si en la jornada del sábado lograba una brillante clasificación en semifinales, el joven mediofondista del Vino de Toro Caja Rural no tuvo su mejor actuación en la final ya que le pudieron los nervios y el saber gestionar la carrera en los momentos claves. Desde el pistoletazo de salida hubo dos carreras: una, la del vencedor, y otra por saber quién le acompañaría en él podio.

El joven atleta del C.A. Granollers,Marcel Samso Ruiz fue el auténtico dominador de la prueba, distanciandose en cada paso por meta de sus rivales. Detrás se había formado un grupo de tres corredores, entre los cuales se encontraba Adrián S´snchez, que dejarían hacer al favorito de la final mientras ellos se vigilaban entre sí. Parecía que el mediofondista del Vino de Toro Caja Rural iba cómodo, pero pronto se vió que era un espejismo, pues a medida que fueron acumulando metros, el salmantino era sobrepasado por el grupo de corredores que le acompañaban y no supo gestionarlo. Fue perdiendo posiciones, y en la última vuelta había tirado ya la carrera dejándose ir, para entrar en meta en la 11ª posición, con un crono discreto de 2´43´´34.

Noticias relacionadas

El mediofondista del Vino de Toro Caja Rural Raul Blanco Jiménez, se quedó a las puertas del podio en los 800 lisos del Campeonato de España ST Masters y en los 1.500 se tuvo que conformar con el 5º puesto, en una carrera tremendamente táctica, con un crono de 4´24´´35, que a su vez es nueva marca personal. n