AB Pádel cierra la temporada en Series Nacionales con un ascenso

AB Club de Pádel saldó con un ascenso el cierre de temporada en las Series Nacionales de Pádel. Todo un logro que coronó un buen fin de semana de la entidad, inmersa en diferentes competiciones a lo largo de las últimas semanas.

El AB Club de Pádel Toyota Vía de la Plata firmó, sin duda, el resultado más destacado del club el pasado fin de semana poniendo punto y final a las Series Nacionales de Pádel con un nuevo ascenso. El conjunto zamorano alcanzó el primer grupo de su categoría tras una semifinal vibrante disputada en el Club Pádel D10Z de Valladolid. Pese a caer por 3-2 ante el P90 Sport Academy de Palencia, el conjunto zamorano cerró su primera temporada en la competición con un balance sobresaliente y un crecimiento deportivo evidente.

Triunfos contundentes en la Liga por Equipos

Además de este triunfo, el club zamorano saldó con buena nota su participación en otras competiciones como la Liga por Equipos PádelCYL. En ella, el AB Club de Pádel Escuela AB de Tercera categoría se impuso con autoridad por 0-3 en su visita al Activa Pádel Los Llanos frente al Caja Rural de Zamora B; y, en cuarta categoría, resolvió con éxito su duelo a domicilio en casa de Olimpo One en Salamanca (1-2).

Puntos valiosos en la Major League Pádel

En lo que a la Major League Pádel se refiere, el AB Club de Pádel Caja Rural de categoría Bronce viajó al Club La Raqueta de Valladolid para medirse al Club Pádel Villalón. Aunque el triunfo se quedó en casa (2-1), el equipo zamorano sumó un punto importante para la clasificación.

En categoría Plata, el AB Club de Pádel Caja Rural recibió al Club Deportivo Albatros Tecozam Caja Rural de Zamora Morales Activa, que se llevó la victoria por 1-2. Aun así, el conjunto local añadió un punto valioso a su casillero.