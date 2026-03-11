Fútbol Provincial
El Villaralbo B aprovecha las ausencias en el San Cristóbal para golear
El marcador final reflejó un abultado 2-12
L. F.
El Villaralbo B se impuso de manera contundente a un San Cristóbal con numerosas bajas (2-12). Arrancaron los locales con mucho ímpetu, lo que le llevó a ponerse en ventaja, al enviar a la red Iván Pardo un balón suelto en el área. El gol espoleó al joven conjunto azulón, que comenzó a dominar el encuentro, y a encadenar ocasiones de gol para la igualada. En 4 minutos, los azulones no solo igualaron, si no que se pusieron por delante con dos goles de Fer A., y uno de Marcos B. El partido era de dominio visitante, y quedó resuelto antes del descanso, con uno más de Fer A., otro de Peña, y otro de José para poner un insalvable 1-6 antes de un paso por vestuarios, al que el San Cristóbal llegó con un hombre menos, al perder a Eduardo P. por roja directa.
En la reanudación, los locales acortaron distancias con un penalti transformado por Iván Fernández, pero los villaralbinos apagaron cualquier intento de remontada. Peña, tras un buen pase largo de Arce, ponía el séptimo en el marcador de los visitantes, que ampliaron su ventaja con tres goles más de Fer A. (que alcanzó las 6 dianas en el encuentro), uno más de José, y otro de Marco que volvía tras cinco meses de lesión para cerrar una abultada e importante victoria villaralbina, que le permite continuar en la cabeza de la tabla.
