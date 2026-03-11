La Universidad de Salamanca convoca una nueva edición solidaria del Torneo Vicente del Bosque en Zamora

El Campus de Zamora de la USAL acogerá este fin de semana el Torneo Vicente del Bosque, organizado por el Servicio de Educación Física y Deportes (SEFyD) y Alumni-USAL. Una nueva edición de carácter solidario cuya recaudación estará destinada a la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora (AFA Zamora).

Las competiciones se desarrollarán los días 13 y 14 de marzo en las pistas Activa Pádel Los Llanos para la modalidad de pádel; y la tarde del 13 en el Campus de Zamora de la Universidad de Salamanca para la modalidad de ajedrez.

Habrá premios para todos los finalistas y, además, los participantes recibirán un pack de bienvenida.

El deporte permite difundir valores como el respeto, el trabajo en equipo, la disciplina, o el afán de superación, ayuda al desarrollo personal y social de quienes lo practican y promueve hábitos de vida saludable. Valores que apoyan tanto la Universidad de Salamanca como Alumni-USAL, y que se buscan difundir a toda la comunidad universitaria a través de la celebración de eventos como este Torneo.