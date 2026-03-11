Copa del Mundo de la FIFA
Trump e Infantino se reúnen: Estados Unidos garantiza la presencia de Irán en el Mundial
Ambos presidentes se reunieron el pasado martes para tratar diversos temas, entre los que destaca la situación en Irán y la posibilidad de que el país compita en la Copa del Mundo
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, garantiza la presencia de la selección iraní en el Mundial 2026, que comenzará dentro de poco más de tres meses, según afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien se reunió el martes con el mandatario estadounidense.
"Esta tarde, me reuní con el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, para hablar del estado de los preparativos para la próxima Copa del Mundo de la FIFA, y la creciente emoción a medida que se acerca el comienzo en solo 93 días", publicó Infantino en su cuenta de Instagram.
"También hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos", continuó.
El Mundial 2026 se disputará en México, Canadá y Estados Unidos desde el próximo 11 de junio. La selección iraní jugará sus tres partidos en Estados Unidos; el 15 y el 21 de junio, en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente; y el 26 de junio ante Egipto, en Seattle.
En noviembre, el presidente estadounidense garantizó que los jugadores y técnicos iraníes tendrían visados para entrar en Estados Unidos pero no así los aficionados, aludiendo a motivos de seguridad nacional.
Tras el comienzo de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, fue el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, el que puso en duda la participación de la selección persa en el Mundial.
"Con lo que ha pasado... y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial, pero son los dirigentes deportivos los que deben decidir al respecto", dijo.
Infantino consideró que la celebración del Mundial es, estos momentos, más necesaria que nunca. "Todos necesitamos un evento como la Copa del Mundo de la FIFA para reunir a la gente, ahora más que nunca, y doy las gracias sinceramente al Presidente de los Estados Unidos por su apoyo, ya que demuestra una vez más que el Fútbol une al Mundo", indicó en su publicación en la red social.
