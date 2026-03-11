Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora abre debate: ¿Deben los árbitros tener dedicación exclusiva en Primera FEB para ser más profesionales?

Saulo Hernández quiso felicitar a Estudiantes por su “merecida” victoria en el Ángel Nieto y también hizo su balance de lo ocurrido sobre la pista en un partido en el que “en la primera parte quizás hemos estado más penalizados de lo que el juego se ha correspondido por los dos equipos”. A este respecto recordó el entrenador del CB Zamora que “al descanso llevaban 10 de 15 en triples, que es una salvajada, y nosotros hemos tenido múltiples acciones debajo del aro que, o bien los árbitros no consideraban que fuese falta, o bien bandejas que se salían y que además permitían correr a Estudiantes”. Este hecho, añadió Saulo Hernández, provocó una sensación en la que “nos veíamos por debajo en el marcador con demasiada diferencia respecto a lo que teníamos en mente por el juego desplegado”.

Mientras, añadió, “en la segunda parte ha habido un rato en el que hemos apretado mucho más, hemos sacado un poquito el espíritu y el ADN del CB Zamora en el ángel Nieto y hemos estado cerca de meternos en partido, pero también hay que destacar la calidad individual que tiene Estudiantes” con jugadores con pasado en Euroliga, NBA o CFB. Con todo, el responsable de banquillo sí mostró su parecer sobre que “tenemos que mejorar mucho el uso de las faltas, saber el nivel de contactos que dejan los árbitros, aplicar las faltas de manera correcta porque eso nos ha penalizado”.

En su intervención, el técnico insistió en que su principal “debe” es “cómo usar las faltas” ya que, en el baloncesto actual, con el nivel de contactos y el nivel físico que se permite, marca mucho las diferencias. “No hemos sido capaces de sacar faltas y provocar ir a la línea de tiros libres y ellos, sin embargo, han ido constantemente y han acabado estando en bonus y sacando muchas canastas fáciles. Eso diría que es el mayor debe que me he encontrado a nivel defensivo”, añadió.

Así, y a pesar del regusto amargo que deja el encuentro, Hernández puso en valor el hecho de que “estamos un poquito más cerca, cada vez competimos contra ellos de una manera más correcta y con mayores oportunidades”, puntualizó.

Así, insistió en que lo que tova es descansar y volver el jueves al trabajo, aprendiendo de lo ocurrido y siendo conscientes de que tienen 10 días para preparar el partido contra Menorca.

Debate sobre los árbitros en la categoría

También tuvo palabras para los árbitros sobre los que, admitió, “los ponemos en una situación en la que vienen a un partido de máxima exigencia sin ser tan profesionales como nosotros y es muy complicado. Los equipos entrenamos multitud de horas a la semana y los que son jueces y van a tomar muchas decisiones, a gran velocidad y con presión, son personas para las que, a lo mejor, no está establecido el sistema para que puedan ser profesionales y ganarse la vida con esto. Si se pudiesen ganar la vida con esto, entonces creo que a lo mejor había un cambio porque podrían ser mejores”.

En esta misma dirección, reconoció que “ser árbitro es muy complicado, es una profesión que no está dignificada porque a nadie nos gusta ir a un pabellón y que lo más guapo que escuches es sinvergüenza. Queremos que lo hagan muy bien sin que, entre comillas, estén preparados” porque la mayoría no tienen dedicación exclusiva y no pueden invertir más horas.

“Tanto en el baloncesto, como en cualquier otro deporte profesional, hay que conseguir que las personas que imparten justicia, estén lo mejor preparadas posibles porque eso ayudará a todo el mundo y porque sus actuaciones serán lo mejor posible”, expuso.