El Morales Activa Caja Rural femenino de pádel alcanza las semifinales de 1000

El club Morales Activa vivió una intensa jornada de competición en varias ligas, con especial protagonismo para el equipo femenino Caja Rural de Zamora, que esta temporada se ha proclamado campeón de las Series Nacionales de Pádel en categoría 500.

Las zamoranas, que compiten habitualmente en esta categoría, alcanzaron además las semifinales de los play-off de categoría 1000, donde participaban como equipo invitado tras su reciente ascenso. Este mismo fin de semana recogerán en Valladolid el trofeo que las acredita como campeonas de la categoría 500.

La nota menos positiva llegó en los play-off de Grand Slam, donde el equipo Fisiofyr caía eliminado en cuartos de final.

Major League Pádel

En la MLP (Major League Pádel), el equipo de categoría bronce lograba una victoria por 2-1, resultado que le permite finalizar la liga como primero del Grupo A. Por su parte, el equipo Tecozam – Caja Rural, en MLP Plata, también conseguía una victoria por 2-1 ante AB Club de Pádel, en un derbi zamorano.

Liga por Equipos

En la Liga por Equipos de Castilla y León (LECYL), el equipo femenino Caja Rural B firmaba resultados dispares: derrota 0-3 el viernes y victoria 3-0 el sábado ante Pádel Duero. El equipo Fisiofir de primera categoría caía 0-3 en casa, mientras que Tecozam también cedía 0-3 en su encuentro. El equipo masculino Repostar, de tercera categoría, no disputó jornada este fin de semana.