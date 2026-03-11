Triatlón
La Escuela del Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero triunfa en Salamanca
La expedición regresó con dos oros, una plata y grandes registros
A. O.
La Escuela del Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero se desplazaba el pasado fin de semana hasta la provincia de Salamanca para participar en el "III Duatlón Cross de Cantalpino".
Los más jóvenes del club disfrutaban y competían junto a otras escuelas de la región a la vez que obtenían buenos resultados.
En la prueba de los más pequeños denominada "chupetín", Andrés Sacristán conseguía la medalla de oro.
En categoría "peques", Marina Campo lograba igualmente el primer puesto en su categoría, muy bien escoltada por los grandes resultados de Enzo Almeida, Daniel Nieto, Oliver Vara, Pablo Antón, Miguel A. Rodríguez y Rodrigo Miguel.
Ya en infantiles, Pablo Nieto subía al segundo lugar del cajón, acompañado de los excelentes puestos de Hugo Almeida, Martín García, Mateo Blanco y Adrián Miguel.
El entrenador zamorano Alejandro Montalvo se mostraba muy satisfecho de la progresión y buen hacer demostrado en la prueba por parte de los triatletas zamoranos valorando muy positivamente la jornada de convivencia y deporte realizada por los pequeños "tridueros".
