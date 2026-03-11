El equipo Viriato Caja Rural de Zamora de pádel se proclama campeón en el play-off de 500 en las SNP

Buenas noticias para el pádel de la provincia. El Viriato Caja Rural de Zamora se proclamó campeón 500 en las Series Nacionales cerrando un curso deportivo magnífico.

Este pasado fin de semana se disputaron las semifinales y finales de las distintas categorías del play-off y por parte de Viriato Pádel Club le quedaba vivo un equipo, el Caja Rural de Zamora, en la categoría de 500. En la primera jornada disputó la semifinal contra otro equipo zamorano, el CD Pádel Ciudad de Zamora. El enfrentamiento se saldó con victoria para el equipo Viriato por 10-2, lo que le otorgó plaza en la final.

Enfrentamiento decisivo

En el enfrentamiento decisivo midió fuerzas con el equipo palentino FN Jones 500-Saque, en el que todo se decidió en el último partido en juego, donde los zamoranos levantaron un 5-1 abajo en el tercer set, consiguiendo la victoria final del partido y, con ello, proclamándose vencedores de la final al equipo Viriato por 8-4.

El año que viene jugarán en la categoría 1000, pero antes, en el mes de abril, disputarán en Bembibre las Interseries, donde competirán contra los mejores equipos de su categoría tanto de Castilla y León como de Asturias.

Desde el club quisieron tener una mención especial con Daniel Fernández Fernández, que obtuvo el premio a mejor jugador de 500, al ser el que más puntos obtuvo durante la temporada regular con 93750 puntos.