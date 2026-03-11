La Diputación de Zamora repartirá 234.000 euros entre unos 120 clubes de la provincia

La Diputación de Zamora destinará una partida de 234.000 euros a repartir entre los clubes deportivos federados de la provincia. Así se aprobó en la Junta de Gobierno de la Institución celebrada este miércoles donde se dio luz verde a la convocatoria anual de subvenciones, correspondiente a la temporada 25-26, tras la redacción de las bases.

El presidente de la Institución recordó que el número de clubes beneficiaros se sitúa en torno a los 120, haciendo hincapié en que “son ayudas destinadas a clubes sin ánimo de lucro que estén inscritos en el registro de entidades deportivas de Castilla y León, pertenecientes a federaciones deportivas reconocibles”.

En este sentido, Javier Faúndez recordó que están excluidos los clubes con convenios propios en la Diputación con el mismo objetivo.

Para estas subvenciones la justificación será hasta el 15 de octubre y la Institución Provincial se compromete a resolverlas “cuanto antes”, aunque en las bases de la convocatoria se reflejan tres meses para la resolución.

Convenios específicos

Respecto al área de Deportes, recordó que están también trabajando en convenios específicos con diferentes clubes de la provincia y en concreto Faúndez habló del Balonmano Zamora; Cadalsa, para la celebración de la Vuelta Ciclista a la provincia; Ironbayo o con clubes de pádel, entre otros. “En los próximos días también, a medida que nos vayan entrando esas documentaciones que ya hemos solicitado a diferentes entidades de la provincia, iremos iniciando los trámites para formalizar en breve todos estos convenios con estos clubes de la provincia”.