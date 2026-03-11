El campo de Valderrey, en Zamora, primera sede del I Circuito de Golf 2026

La Asociación de Campos de Golf de Castilla y León ha organizado el I Circuito de Golf 2026, una iniciativa pionera que nace con el propósito de unir, fortalecer y promocionar la oferta golfística de la Comunidad como un destino turístico-deportivo de referencia en el centro-norte de España y que cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León.

El circuito, estructurado como una Orden de Mérito, recorrerá durante todo el año los campos asociados, ofreciendo pruebas abiertas a jugadores de cualquier comunidad autónoma y fomentando la movilidad, el turismo interno y la atracción de golfistas de otras regiones. En total, el calendario incluye ocho torneos clasificatorios y una gran final.

La competición arrancará oficialmente el 22 de marzo en el campo de Golf Valderrey (Zamora), que acogerá la primera prueba clasificatoria. La organización espera una alta participación, tanto de jugadores locales como visitantes, consolidando a Zamora como una de las sedes destacadas del calendario.

La gran final

Por lo que se refiere a la gran final, se celebrará el 17 de octubre en Zarapicos en modalidad Stableford Individual, y con sede rotatoria entre los campos de la Asociación. Contará con premios al Campeón de la Orden de Mérito, Campeón Scratch, Campeones de Primera y Segunda, además de premios especiales. El gran premio final será un viaje de golf de 3 días, con estancia en hotel y green fees incluidos.

Una doble ambición

La Asociación destaca que este circuito responde a una doble ambición: impulsar el posicionamiento de Castilla y León como destino de golf y promover el turismo deportivo vinculado a la gastronomía, la naturaleza y la cultura del territorio.

Los clubes que integran la Asociación cuentan con una amplia trayectoria en la organización de torneos, garantizando un circuito sólido, atractivo y con altos estándares de calidad.