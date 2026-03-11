El benaventano Carlos Blanco lidera la categoría Parabaja en Guadalajara

Nueva aventura superada para el incombustible piloto benaventano Carlos Blanco en la Baja Guadalajara que, por primera vez, incluía la categoría de motos, y donde dominó la categoría parabaja junto con su "mochilero" Aitor Gamarra. Todo comenzó con el prólogo y la presentación para dar paso a la primera de las pruebas de 118 kilómetros donde los participantes estuvieron acompañados por lluvia y granizo, lo que convirtió el circuito en un barrizal lleno de piedras afiladas, un hecho que complicó todavía más la prueba.

Carlos Blanco, junto al resto de ganadores. | CEDIDA

La segunda de las citas tuvo el mismo recorrido, pero con la circunstancia de que después de pasar los 4x4 y los buggies todo era un "patatal", tal y como describió Blanco. Aun así, el benaventano se volvió a superar a sí mismo para llegar primero en la categoría de Parabaja, junto a su compañero, y cerrar un gran fin de semana en el que tuvo que hacer frente a diversas adversidades como fue perder la palanca del cambio, que obligó a improvisar en la mecánica (llave de 8 cerrada, una radial y un poco de ingenio) para poder seguir adelante, y también unos dolores de espalda que no hicieron mella en su rendimiento pero sí lo dejaron "molido" al llegar a casa.

Otra parte positiva fue el cariño y aliento de los aficionados, algunos de los cuáles durmieron en la zona, tanto en coches como en tiendas de campaña. "Lo que más me gustó es que en algunos sitios al pasar los oía gritar mi nombre y eso te da un plus".

Ya en casa, toca ponerse en marcha con la limpieza del vestuario y moto ya que este mismo viernes tiene una nueva cita: el Peinaxestas 2026 en Villafranca del Bierzo con 220km donde tendrá que hacer de nuevo frente al barro y la nieve. n