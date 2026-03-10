Sara Yusto, subcampeona de España de Descenso

La benaventana Sara Yusto se proclamó este fin de semana subcampeona de España de Descenso BMX pese a competir con una lesión en un dedo de la mano. En la competición élite femenina, María Pomés detuvo el reloj en 2´37´´86 superando a Sara Yusto, también ex campeona nacional, que marcó un crono 4´´86 segundos más lento. El bronce fue para Mireia Pi, que llegó a meta a 7´´27 segundos de la nueva campeona de España.

El G. P. Sant Andreu de la Barca acogió este fin de semana el Campeonato de España de Descenso 2026 sobre un renovado trazado de 1.200 metros de longitud y 170 metros de desnivel negativo, que contó con un extra de dificultad por la mala climatología que dejó el terreno muy delicado y aún más pesado, lo que complicó la labor de los más de 300 "downhillers" inscritos en el nacional.

Saya Yusto explicó que "las dos últimas semanas no han ido como planeábamos, pero este año los nacionales se han adelantado y había que intentar adaptarse", pese a la lesión "sin saber qué pasaría durante estos días y a contrarreloj para recuperar la movilidad y la fuerza en el dedo".

Esta era la primera carrera de la temporada: " Hace una semana ni siquiera sabía si podría competir, pero sabía que al menos quería probar e intentarlo, aunque fuera a ocho horas de casa". La ciclista benaventana explicó que "he confiado, peleado contra mi cabeza durante los últimos días, pensando en no fallar en un nacional, pero querer es poder, y la cabeza es capaz de mucho más que el cuerpo".

Y pese a no poder sumar un título más de campeona de España, Yusto se mostró "contenta de estar otro año más en el podium nacional, este año acompañada de dos caras diferentes, que se lo trabajan demasiado. Enhorabuena a María Pomés y Mireia Pi" al tiempo que añadió: "Oficialmente, mi dedo se merece unos días fuera de las dos ruedas".

Yusto sufrió una dislocación en al dedo índice de la mano izquierda que le ha impedido rendir a tope en este nuevo Nacional. Ahora afrontará la Copa España que constará este año de cuatro pruebas, la primera ya se disputó con victoria de Pomés, y la siguiente será el 26 de abril en la localidad gallega de Páramo. n