El River Zamora "B", goleado por un "enchufado" Cuéllar Cojalba

Los equipos Caja Rural River Zamora B y Ciudad de Toro Prefabricados Duero vivieron una jornada complicada en sus respectivas competiciones de fútbol sala, enfrentándose a dos de los rivales más fuertes del momento en sus categorías. Ambos conjuntos buscaron competir al máximo nivel, pero terminaron cediendo ante la superioridad de Cuéllar Cojalba y Racing Cuéllar.

Goleada del Cuéllar Cojalba ante el Caja Rural River Zamora B

El Caja Rural River Zamora B no tuvo ninguna opción de triunfo en casa del equipo del momento, un Cuéllar Cojalba que se impuso por 9-1 en un partido de una sola dirección.

Nada más arrancar la contienda, los locales se hicieron con el mando del partido y no tardaron más que dos minutos en inclinar el marcador a su favor. Un 1-0 que Cuéllar Cojalba incrementó antes del cuarto de hora de juego con dos nuevos tantos, dejando el encuentro encarrilado antes del paso por vestuarios, al que se llegó con un contundente 4-0 en contra de los intereses blanquinegros.

El River Zamora B estaba obligado a dar un paso adelante en la segunda mitad, pero su rival no le dejó. Cuéllar Cojalba anotó a los dos minutos de la reanudación, primero de tres tantos en apenas dos minutos que finiquitaron el envite. Un duelo que acabó con 9-1 en el luminoso, siendo Garretas quien anotó “el tanto del honor” zamorano antes de las dos últimas dianas segovianas.

El Ciudad de Toro Prefabricados Duero cae ante el líder Racing Cuéllar

Por su parte, el Ciudad de Toro Prefabricados Duero no pudo dar la sorpresa de la jornada en la Regional de Aficionados de fútbol sala.

En esta ocasión, el equipo de Alberto Grande recibía al líder, un Racing Cuéllar que impuso su ley. No obstante, el encuentro empezó bien para los zamoranos, que se adelantaron en el marcador por mediación de Alberto. Sin embargo, los visitantes reaccionaron a tiempo para remontar e irse al descanso 1-4.