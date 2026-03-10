El River Zamora B aprieta tras el descanso para ganar a Trepalio

Nueva victoria para el River Zamora B que consigue así alargar su buena racha de resultados en la Tercera División de Futsal. Los zamoranos se desplazaron en esta ocasión a casa de Trepalio, un oponente de la zona baja que les aguantó el pulso durante los primeros 20 minutos. Fue una primera mitad en la que el River llevó la batuta, pero los locales no se dejaron ir e igualaron constantemente el marcador.

Así, con todo por decidir se inició la segunda parte del choque, y ahí el River sí apretó. Los jugadores encontraron el camino del gol y se mostraron consistentes atrás para acabar con un 4-6 en el electrónico que les permitió sumar el máximo botín. Esta próxima jornada, la plantilla recibirá en el pabellón de Morales el Vino al Juventud Círculo Católico con el reto de prolongar su buen momento de forma. n