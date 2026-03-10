Fútbol Sala / Tercera División
El River Zamora B aprieta tras el descanso para ganar a Trepalio
El equipo, que está envuelto en una buena racha de resultados, se coloca noveno en la tabla con 26 puntos en su casillero
A. O.
Nueva victoria para el River Zamora B que consigue así alargar su buena racha de resultados en la Tercera División de Futsal. Los zamoranos se desplazaron en esta ocasión a casa de Trepalio, un oponente de la zona baja que les aguantó el pulso durante los primeros 20 minutos. Fue una primera mitad en la que el River llevó la batuta, pero los locales no se dejaron ir e igualaron constantemente el marcador.
Así, con todo por decidir se inició la segunda parte del choque, y ahí el River sí apretó. Los jugadores encontraron el camino del gol y se mostraron consistentes atrás para acabar con un 4-6 en el electrónico que les permitió sumar el máximo botín. Esta próxima jornada, la plantilla recibirá en el pabellón de Morales el Vino al Juventud Círculo Católico con el reto de prolongar su buen momento de forma. n
- Regresan los robos en domicilios, esta vez a este pueblo de Zamora: la Guardia Civil intensifica su presencia
- Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría sin desgaste el tirón de Vox
- Una mujer de 85 años atropellada en Mombuey lleva 70 días con un cinturón pélvico: La cita quirúrgica no llega
- Soy Nevenka', la historia rodada en Zamora que cumple 25 años: una denuncia que marcó un hito judicial
- DIRECTO | Real Avilés - Zamora CF: sigue el encuentro con nosotros
- El calvario de Andrea, víctima zamorana de un homicidio frustrado: 'Cada 20 días un policía me llama para saber si estoy viva o muerta
- Una ganadera de Zamora se libra de pagar una deuda de 465.306 euros gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad
- El pueblo zamorano convertido en mecenas de la música