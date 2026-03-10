Natación
Mateo Manías, del Natación San José Obrero, acudirá al Campeonato Júnior P50 de Invierno
El nadador zamorano se ha clasificado para tres modalidades
P. F.
El Club Deportivo Natación San José Obrero y, por ende, la provincia de Zamora, estará presente en el Campeonato Júnior P50 de Invierno, que se celebrará del 11 al 15 de marzo en Sabadell.
La representación se personaliza en el junior de 2009 Mateo Manías Santiago, que rubricó tres marcas mínimas que le permitirán disputar las pruebas de 200, 400 y 800 Libre Masculino.
Desde la directiva y el cuerpo técnico del Sanjo están convencidos de que su deportista va a sellar un gran papel.
