Fútbol
Dos jugadores del Los Angeles FC, expulsados de por vida por culpa de las apuestas deportivas
Se trata de Yaw Yeboah, exjugador del Real Oviedo, Numancia y Celta de Vigo B, y Derrick Jones
O. O.
La MLS ha sancionado con la expulsión definitiva a Yaw Yeboah, exjugador del Real Oviedo, Numancia y Celta de Vigo B, y a Derrick Jones, ambos exfutbolistas del Los Angeles FC, por haber apostado en partidos de la competición, incluidos encuentros de sus propios equipos.
La liga norteamericana determinó que los dos futbolistas participaron en actividades de apuestas ilegales a lo largo de las temporadas 2024 y 2025. Entre los casos documentados figura que ambos apostaron a que Jones recibiría una tarjeta amarilla en un partido disputado el 19 de octubre de 2024, resultado que efectivamente se produjo.
La MLS señaló que facilitaron información confidencial a terceros sobre su intención de provocar amonestaciones. No obstante, la institución precisó que no ha encontrado evidencias de que estas conductas alteraran el resultado de ningún encuentro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Regresan los robos en domicilios, esta vez a estos pueblo de Zamora: la Guardia Civil intensifica su presencia
- Una ganadera de Zamora se libra de pagar una deuda de 465.306 euros gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad
- El tren madrugador de Zamora se aleja siete minutos más
- Suplanta a un agricultor de una localidad de Benavente para financiar maquinaria con un crédito fraudulento
- Una mujer de 85 años atropellada en Mombuey lleva 70 días con un cinturón pélvico: La cita quirúrgica no llega
- En memoria del gran legado de don José: El homenaje de sus primeros alumnos en Muga de Sayago
- El pueblo zamorano convertido en mecenas de la música
- Crónica de una montería en Badilla de Sayago