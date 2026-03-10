Estudiantes no dio opciones a un CB Zamora flojo en defensa

El CB Zamora no pudo con un Estudiantes que adquirió ventaja en el segundo cuarto (36-48) y ya no bajó su nivel hasta el final 75-86 frente a un equipo zamorano que no estuvo bien en defensa y tampoco fue capaz de asegurar el rebote frente a un gran rival que hizo honor al brillante historial deportivo que atesora.

Estudiantes llegaba a Zamora con varias bajas aunque con un Granger que venía de entrar en el equipo ideal de la jornada anterior y un recién incorporado Charles Barton (Gipuzkoa, Ourense), mientras el CBZ sorprendía con la incorporación en el equipo inicial del esloveno Bene Prepelic que debutaba de esta forma tras superar una larga lesión que le había impedido jugar desde su llegada en Navidades.

Estaba visto que para ganarle a Estudiantes había que realizar un enorme esfuerzo de eficacia y los zamoranos tuvieron que meter 6 triples para intentar frenar los 10 que anotaron los madrileños en los primeros 20 minutos de juego que fueron todo un espectáculo, con brillantes acciones ofensivas, pero escasa eficacia defensiva, sobre todo en el bando del CBZ que se fue al descanso con 52 puntos a sus espaldas y así es muy difícil hacerle frente a un gran equipo como es Estudiantes.

El equipo de Saulo Hernández jugó un buen primer cuarto en el que en todo momento mantuvo controlado a los del Ramiro de Maetzu. Saulo Hernández sentó pronto a Prepelic que evidenció un estado de forma todavía flojo, y ni siquiera con la entrada de Granger pudieron los estudiantiles escaparse a más de cinco puntos (12-15), y el primer parcial se cerraba con 18-20.

Comenzó el segundo periodo con un festival de triples que se cerró con un 26-30 y tiempo muerto pedido por el CBZ. Pero el nivel de intensidad de los blanquiazules comenzó a bajar, y Estudiantes no perdona el mínimo síntoma de flaqueza. Un 0-9 puso el 34-45 que hizo saltar todas las alarmas en el Ángel Nieto y el Movistar alcanzaba el descanso con 36-52 que dejaba escaso margen de maniobra a su rival para la segunda parte.

Saulo Hernández volvió a probar con Preperlic al comienzo de la segunda parte y el esloveno contribuyó bastante a la buena circulación del balón para que Estudiantes no se fuera más allá de los 20 puntos de ventaja ya que un triple de Mc Grew había puesto el 38-58. La brillantez del juego de la primera parte había tomado ahora un tono de bronca e interrupciones de juego constantes. El público comenzó a abroncar a los árbitros y Roberts tuvo que firmar un 2+1 para acortar distancias (41-58). Estudiantes anotaba un triple y tenía que replicar Roberts con otro. Y el base estadounidense volvía anotar para poner el 46-61.

Menos mal que el rebote defensivo zamorano había mejorado y por ahí llegaban las opciones del CBZ. Poco a poco pero la diferencia se iba recortando y Rogerts la ponía a sólo 13 puntos con un rebote providencial (50-63) que obligó a Toni Ten, técnico estudiantil, a pedir un tiempo muerto en el minuto 26. Las cosas parecían cambiar y no todo estaba perdido: a Giovanetti ya no le entraban los triples pero sí a Round que ponía el 54-65. Colby Rogerts también acertaba de tres y el marcador se ponía en 57-68 confirmando el mal momento por el que pasaban los madrileños.

De nuevo Round la metía y Toni Ten tenía que volver a parar el partido con 60-68 para impedir que el CBZ se le subiese a las barbas empujado por una afición que está haciendo historia esta temporada. Granger ya no tenía la facilidad para tirar desde cualquiera posición pero pareció resucitar con otro triple sobre la bocina del tercer cuarto (60-73).

Los nervios y la tensión por ambas partes protagonizaron el comienzo del último cuarto y los zamoranos volvieron a bajar de los diez puntos. Llegaban los momentos decisivos y Estudiantes no terminaba de encontrar la forma de sentenciar y tampoco encontraba acierto en sus lanzamientos, pero el tiempo iba pasando irremisiblemente y el CBZ no terminaba de acercarse para tener opciones de ganar el partido (67-75 m. 36).

Estudiantes tiraba de oficio para mantenerse vivo pero se desatascó con un triple para poner el 67-78 con solo tres minutos por delante. Era el momento y Granger decidió hacerse con el mando del partido para anotar una canasta de oro que sirvió para serenar a sus compañeros que le acompañaron en la acción siguiente (69-82) que ya no dejó margen de reacción a los zamoranos ya con menos de dos minutos por delante. Granger pidió el balón y se encargó de que no se jugase más hasta el definitivo 75-86.