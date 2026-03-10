Fútbol | Regional de Aficionados
El CD Benavente suma calidad y experiencia a su plantilla con Prince
El jugador debutó como tomatero con victoria
El CD Benavente ha dado un paso al frente en su lucha por quedar lo más arriba posible esta temporada en la Regional de Aficionados. Dentro de este objetivo, el club se ha reforzado con el centrocampista ghanés Prince Dadzie, nacido en 1998 en Accra (Ghana).
Se trata, tal y como indicaron desde la entidad tomatero, de un mediocentro muy completo, que destaca por su organización del juego y criterio con el balón, inteligencia táctica y una gran capacidad física, dando un buen rendimiento tanto en defensa como en ataque.
Cuenta con amplia experiencia en el fútbol español tanto en Tercera División RFEF, como por ejemplo en el C.D. Marino, entidad con la que ascendió a Segunda RFEF, y en el Atlético Unión Güímar de las Islas Canarias, como en Regional Preferente, en el Carrús U.D. Ilicitana valenciano, tercer equipo del Elche C.F., y en los clubes castellano-manchegos C.F. La Solana, conjunto con el que ascendió a Tercera RFEF la pasada temporada, C.D. Valdepeñas y Atlético Tomelloso, club del que procede. También ha jugado en el SG Rot-Weiss Frankfurt alemán. Tras su primer entrenamiento a las órdenes de Santi Redondo, el centrocampista pudo debutar con la camiseta ante el C.D. Noname. Lo hizo como titular y pudo celebrar triunfo.
