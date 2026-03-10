El Caja Rural CB Zamora busca ante Movistar Estudiantes la "matrícula de honor" en Primera FEB ganando a "un grande"

El Caja Rural CB Zamora afronta hoy, a partir de las 20.30 horas, uno de esos partidos que resultaban impensables unos pocos años atrás. Un duelo oficial frente a todo un histórico del baloncesto español como es Movistar Estudiantes, un “grande” al que tratará de superar con el amparo de su afición en el Ángel Nieto.

Ilusión zamorana por derrotar a "un grande"

"No ha habido muchas veces en la historia que se haya podido vivir un partido de baloncesto como este", indicaba en las horas previas al choque un Saulo Hernández deseoso de dar un paso más allá respecto a la primera visita liguera de los capitalinos a Zamora. Un duelo que, el pasado curso, se saldó con un contundente 64-94. Un marcador que no pesa tanto como la ilusión por ganar un grande, esa asignatura pendiente esta temporada para el Caja Rural CB Zamora.

GALERÍA | Las mejores imágenes del partido del CB Zamora contra el Melilla / Alba Prieto

Un reto del que se ha estado cerca

Los zamoranos plantaron cara a Leyma Coruña, a Monbus Obradoiro e hicieron sufrir a Súper Agropal Palencia en el derbi regional de la pasada semana, pero no han ganado a ninguno de los “titanes” de la categoría. Y, por ambición y ganas, pese al palmarés y entidad de su rival hoy, el Caja Rural CB Zamora no perderá la ocasión de intentar ese hito ante los “estudiantiles”.

Igualdad estadística que invita al optimismo

Quizá, en otro tiempo, la diferencia haría impensable la victoria, pero la distancia entre uno y otro equipo no es tanta en lo que a números se refiere.

Los zamoranos acuden al envite con 84 puntos de media anotados por encuentro; su oponente con 84,7. Además, ambos manejan cifras similares en el rebote defensivo y ofensivo. Datos que invitan al optimismo, sin quitar el cartel de favorito a los madrileños, que por algo llegan peleando por los primeros puestos de la clasificación en Primera FEB a la capital del Duero.

Movistar Estudiantes se recupera y vuelve a ser poderoso

Movistar Estudiantes parte como ganador en todas las apuestas. Incluso en una temporada en la que, entre lesiones y diferentes problemas, no ha rendido al nivel acostumbrado. Sin embargo, los capitalinos se mueven en otra liga respecto a los zamoranos: no hay limitaciones para encontrar soluciones; a cada baja y cada lesión le sigue siempre un fichaje.

La salida de Filipovic o la baja de Sasu Salín se han visto rápidamente compensadas con el fichaje de Charles Barton y el regreso de Jayson Granger, el gran referente del equipo. Toda una estrella que sabe lo que es ser determinante en el Ángel Nieto y que confirmó su recuperación con 25 puntos en la victoria ante Hestia Menorca, entrando en el cinco ideal de la jornada.

El carácter del Caja Rural CB Zamora, su mayor fortaleza

La vuelta de Granger y su calidad, la llegada del talentoso Strumbris y el poderío de hombres como McGrew, García, Giovanneti o Garino Hugo López compensan ausencias como al de Hugo López y no invitan al optimismo zamorano. Sin embargo, si por algo es conocido el Caja Rural CB Zamora es por no dar nunca su brazo a torcer.

Esa capacidad, ese compromiso, se pudo observar en el derbi disputado en Palencia. Un duelo del que Saulo Hernández acabó satisfecho “por el nivel defensivo” de los suyos, vital para optar a cualquier triunfo en esta liga y necesario ante un titán como Movistar Estudiantes.

Claves del partido: rebote, pérdidas y ritmo

"Fue uno de nuestros partidos más completos", destacó el técnico, asegurando que cuando los suyos cierran bien su aro y no cometen muchos errores son “un equipo formidable”.

Por ello, Hernández puso el acento en dos aspectos: el rebote y las pérdidas de balón. Si el Caja Rural CB Zamora es capaz de dominar bajo los tableros y de poner en práctica sus transiciones sin errar pases, tendrá media batalla ganada para hacer frente a Movistar Estudiantes.

La victora del CB Zamora contra el Tizona Burgos, en imágenes. / José Luis Fernández

Se trata así de llevar el partido a un ritmo de juego que beneficie más al ímpetu propio que a las virtudes visitantes. Todo ello contando con el impulso de una grada que se espera “convierta el partido en toda una fiesta” y disfrute de una experiencia única, empujando por un triunfo histórico.

Toni Ten ve "peligroso" al bloque azulón y sus "tres virtudes"

Una victoria que también quiere Movistar Estudiantes, cuyo entrenador Toni Ten asegura que su equipo llega “bien mentalmente a la cita”, pero que recela del potencial zamorano.

“En su casa son peligrosos y compiten siempre en todos sus partidos. Tienen tres cosas que no nos vienen bien: verticalidad, agresividad en el uno contra uno y mucha altura, que aprovechan en la pintura y con penetraciones”, comentaba el entrenador estudiantil sobre un Caja Rural CB Zamora que tratará de sacar partido de todas esas armas.

El estreno de Prepelic, un motivo más para soñar

Dentro del arsenal zamorano, además, hoy el Caja Rural CB Zamora contará con un arma más: Bine Prepelic. El jugador esloveno, lesionado a principios de año, podría disputar hoy sus primeros minutos, aportando así su granito de arena al objetivo del equipo: convertir este martes en una fecha para el recuerdo en la historia del baloncesto zamorano.