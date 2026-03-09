Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Judo

La zamorana Elena Bahamonde sigue triunfando: medalla de chocolate en la Copa Europea de Judo en Portugal

La judoca se midió a rivales de altísimo nivel

Elena Bahamonde / LOZ

Paz Fernández

La zamorana Elena Bahamonde sigue dejando su impronta allá donde compite. En esta ocasión, la judoca zamorana participó en la Copa Europea de Portugal de judo, en la localidad de Portimau, de donde regresó con un cuarto puesto.

Fueron unos días de muchos nervios y trabajo, analizar rivales, preparar estrategias, seguir con rutinas de ejercicios…, pero mereció la pena.

Elena cayó en segunda ronda en un combate muy disputado, tanto que se tuvo que llegar a Golden score (tiempo extra) pues acabaron los 4 minutos reglamentarios con el marcador empatados. Más tarde entró en repesca y fue por el camino del triunfo ganando los dos siguientes combates, casualmente con dos rivales turcas. Llegó el combate de disputa del bronce contra la deportista israelí, y, cuando mejor estaba llevando el tempo del combate, en una acción en el suelo Elena cayó inmovilizada sin poder escapar.

Bahamonde, en plena competición.

Bahamonde, en plena competición. / Cedida

Por tanto, un cuarto puesto que tiene un muy buen sabor de boca, teniendo en cuenta que Bahamonde es junior de primer año y que en estos campeonatos hay un grandísimo nivel.

