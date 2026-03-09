El Zamora CF pierde a Ale Marcelo por lesión: tendrá que pasar por quirófano

Tras quedarse fuera de la convocatoria ante el Real Avilés, el Zamora CF ha informado de que, tras las pruebas médicas realizadas, Ale Marcelo sufre un desgarro del menisco interno con “flap meniscal”.

El futbolista será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, quedando pendiente de evolución tras la operación para determinar los plazos de recuperación, aunque es posible que la temporada haya acabado para él.

Desde el Zamora CF quisieron trasladar todo nuestro apoyo y ánimo a Alejandro Marcelo, "deseándole una pronta recuperación y esperando verle de nuevo sobre el terreno de juego defendiendo los colores" del club.

Marcelo llegó al Zamora CF en el pasado mercado de invierno tras pasar un par de meses entrenándose con el equipo para acabar "convenciendo" a Cano de la importancia de su fichaje. Sin embargo, el mediocentro ha tenido poca presencia en el equipo y acumula tan solo 97 minutos de juego.

A partir de ahora habrá que esperar la evolución y ver si el Zamora CF mueve ficha en el mercado para afrontar lo que queda de competición.