Stymir Thrastarson, jugador del Caja Rural CB Zamora antes del duelo ante Movistar Estudiantes: "Tenemos ganas de lograr un triunfo ante un grande"

Stymir Thrastarson, jugador del Caja Rural CB Zamora, señaló hoy en rueda de prensa que tanto él como el resto de sus compañeros de equipo encaran el encuentro frente a Movistar Estudiantes con ilusión por "lograr la victoria ante uno de los grandes equipos de la liga", triunfo que se le resiste al conjunto zamorano.

Con buenas sensaciones pese a la última derrota

El jugador islandés atendió a los medios antes del gran duelo de mañana en el Ángel Nieto mostrando confianza en el bloque zamorano de cara dicha contienda, esperanzado de que se pueda dar continuidad a la buena imagen mostrada en Palencia pese a la derrota. "Creo que tuvimos un buen partido en defensa en el último encuentro. Tenemos que construir a partir de eso", indicó el alero en la rueda de prensa ofrecida en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Zamora.

Stymir Thrastarson, lanzando a canasta. / J. L. F.

Sin descanso, pero feliz

Thrastarson, que regresó a la disciplina azulona tras jugar en la ventana FIBA con la selección de su país, reconoció que pese a no poder descansar se encuentra muy motivado de cara la contienda. "Creo que, pese a los vuelos y los partidos, el esfuerzo compensa con lo ocurrido. El poder estar en casa, ganar a Lituania en uno de los partidos más importantes de la historia de mi selección... no ha sido extremadamente cansado, pero ha merecido la pena", comentó.

Objetivo: ganar a un "grande"

Además, aunque hubiera cansancio, el islandés confirmó que la contienda de mañana, por el hecho de jugarse ante Movistar Estudiantes, aporta un extra de motivación importante. "En el vestuario hay una sensación de que todavía no hemos podido conseguir victorias contra los grandes equipos de esta liga. Hemos competido y lo hemos hecho bien, pero no hemos logrado sacar un triunfo", comentó, añadiendo: "Movistar Estudiantes es uno de esos grandes equipos, un histórico, y tenemos ganas de intentar lograr ese objetivo".

La clave estará en el ritmo y el rebote

En cuanto al camino que el Caja Rural CB Zamora debe seguir para alcanzar dicho éxito, Thrastarson comentó que la clave del choque estará tanto en la defensa como en el control del rebote. "Creo que la clave del choque pasará por dominar el ritmo del partido, así como por controlar el rebote. Para nosotros es fundamental controlar ese rebote para poder correr y no conceder segundas oportunidades al equipo rival", subrayó el islandés.