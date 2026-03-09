Silvia Vela García, del Natación Zamora, en el "top ten" dentro del IX Campeonato de España "Open" de Fondo

La natación máster nacional ha vivido este fin de semana una de sus citas más exigentes en las instalaciones del CN Metropole, donde Silvia Vela García, del Natación Zamora, completó una actuación sobresaliente durante la celebración del IX Campeonato de España "Open" de Fondo.

En una competición marcada por el alto nivel de los participantes y las condiciones propias de la natación de fondo, Silvia Vela demostró un excelente estado de forma, logrando entrar en el Top 10 nacional en las dos pruebas en las que participó.

La participación de Silvia se saldó con dos hitos de gran valor deportivo, destacando especialmente su capacidad de superación al pulverizar sus registros anteriores.

En 3.000 metros libres, la prueba de mayor resistencia, Silvia alcanzó la octava plaza con un tiempo final de 52:51.61. Lo más reseñable de esta actuación fue la progresión técnica y física mostrada, logrando rebajar su marca personal en 1 minuto y 50 segundos, un margen excepcional en la natación de alta competición.

Mientras, en 800 metros libres, la distancia de medio fondo, la nadadora se hizo con la décima posición nacional, parando el crono en 13:10.44. En esta prueba también consiguió mejorar su registro previo, restando 18 segundos a su mejor marca hasta la fecha.

Un balance de superación

Los resultados obtenidos en Las Palmas de Gran Canaria consolidan a Silvia Vela García como una de las nadadoras a tener en cuenta en el panorama del fondo nacional máster. Su capacidad para rendir bajo presión en el "Open" y la magnitud de las mejoras en sus tiempos personales reflejan la solidez de su preparación durante la temporada.