Salvamento y socorrismo | Dragones Caja Rural regresa del "Ciudad de Valladolid" con cuatro medallas

Buenos resultados para el Dragones Caja Rural en Pucela, donde tuvo lugar el XXIII Trofeo “Ciudad de Valladolid”, de donde regresó con cuatro preseas.

El sábado comenzaba la jornada con una séptima posición en el relevo cadete femenino de aletas, que sería una sexta posición en la categoría masculina.

A continuación, Violeta Ramos era octava en la prueba 50 metros remolque de maniquí infantil femenino, mientras que Miguel Rodríguez concluyó cuarto en categoría cadete.

Para finalizar con la mañana, las chicas cadetes lograban clasificar como sextas y los chicos eran quintos en el relevo combinado.

Ya por la tarde, en el turno de absolutos y másters. Beatriz Ramos finalizó quinta en 50 metros arrastre de maniquí y octava en 200 metros supersocorrista. Por su parte, César Tijero se colgó la medalla de plata en 100 metros socorrista y resultó quinto en 100 metros arrastre con aletas, lo cual se traduce en buenas sensaciones en su preparación para el Campeonato de España máster que tendrá lugar en dos semanas.

Poderío en la playa

Ya el domingo era el turno de banderas, en el que los “dragones” demostraron su poderío en las pruebas de playa. La jornada comenzaba bien con una séptima posición del infantil Leo Rodríguez.

Los metales empezaban a caer en la categoría cadete, donde Lucía Corral era bronce y Miguel Rodríguez plata, junto con una meritoria séptima posición de Héctor Pérez en su primer año como cadete.

Irene Calvo, con su medalla de oro / Cedida

El broche de oro para el equipo zamorano llegaba con la categoría absoluta, en la cual Irene Calvo se proclamaba campeona.

Un total de cuatro metales para el equipo zamorano, que ya se enfoca en el campeonato de la próxima semana, de nuevo en Valladolid.