Fútbol | Tercera RFEF
Oji, entrenador del CD Villaralbo: "En Los Barreros tenemos casi números de play-off"
El responsable azulón se mostró feliz por el triunfo pero recuerda que quedan "jornadas vitales" por delante
P. F
Como no podía ser de otro modo, Oji estaba muy contento con la victoria y el partido ofrecido por los suyos ante la Arandina en Los Barreros donde, reiteró, “tenemos casi números de play-off”. Así, el entrenador del Villaralbo calificó el encuentro como “muy serio”. “Atrás estuvimos muy bien, muy contundentes. Era necesario recuperar la portería cero y lo sabíamos. Arriba, las que tuvimos, las materializamos. Es verdad que hubo una muy clara también en la primera parte, otra en la segunda parte. Pienso que la renta podía haber sido mayor”.
Con todo, el responsable de banquillo se mostró “contentísimo por los chicos porque había sido una semana bastante difícil para nosotros por lesiones que tienen larga duración. No habíamos hecho la mejor semana de entrenamientos en lo que llevamos de año. Conseguir un resultado así en casa, recuperar el golaveraje con la Arandina, recuperar la portería cero, volver a ganar en casa, donde creo que tenemos casi números de play-off… estoy tremendamente orgulloso de lo que hemos hecho”.
En su intervención también admitió que son conscientes de que quedan puntos para conseguir la permanencia, pero “sabíamos que teníamos un partido muy importante, no una final, porque es verdad que todavía tenemos colchón hasta los puestos de descenso, pero sabíamos que era un partido muy importante, sobre todo en casa, contra un rival que está metido allá abajo con nosotros por la pelea por no descender. Así se lo transmití a los chicos”.
A partir de ahora, añadió el técnico azulón, el reto pasa por seguir siendo “un equipo fiable”. “Quedan 10 jornadas vitales para nosotros Y Tenemos que intentar llegar a 34-35 puntos mínimo para conseguir el objetivo. Vamos a pelear en cada uno de los partidos que quedan, zanjó el zamorano.
