Mario Losada, jugador del Zamora CF: "Hay que seguir peleando"

Mario Losada estaba feliz tras concluir el encuentro en el Suárez Puerta, sobre todo por el hecho de haber roto la racha negativa del equipo. En este sentido, el delantero insistía en que era “muy importante la victoria, sumar tres puntos ya que el equipo lleva tiempo deseándolo y la verdad es que estoy súper contento de poder ayudar con el trabajo y con el gol”. En su intervención también habló del refuerzo mentar que supone esa victoria y para él, como delantero, el haber hecho diana. “Siempre viene bien, pero estamos trabajando bien, la verdad. Yo creo que el equipo al final siempre tendrá que mejorar cosas, pero la liga es muy larga y no hay que perder de vista los objetivos y hay que seguir peleando porque cada fin de semana es una oportunidad. Así que ahora por el siguiente partido”.

A título personal admitía haber acabado “muerto” y es que fue “un partido de muchos esfuerzos, el campo también estaba pesadete, pero la verdad es que, al final, con victoria te da un poco igual todo eso”.

Agradecido a la afición

También tuvo palabras para la afición desplazada y recordó que “cada partido es una oportunidad”. “Habrá días en los que salga una cosa bien como hoy y días que no pero no hay que perder eso, el seguir apretando y sobre todo que darles gracias por el apoyo. Creo que se vio que nos apoyaron mucho, se hicieron presentes en el campo bastante y la verdad que súper agradecido porque en esos momentos donde te está jugando el partido el sentir ese aliento nos da la vida”, concluyó.