Fútbol / Primera RFEF
Mario Losada, jugador del Zamora CF: "Hay que seguir peleando"
El delantero, que cerró el partido ante el Avilés, agradeció la presencia de aficionados: "Sentir ese aliento, nos da vida"
P. F.
Mario Losada estaba feliz tras concluir el encuentro en el Suárez Puerta, sobre todo por el hecho de haber roto la racha negativa del equipo. En este sentido, el delantero insistía en que era “muy importante la victoria, sumar tres puntos ya que el equipo lleva tiempo deseándolo y la verdad es que estoy súper contento de poder ayudar con el trabajo y con el gol”. En su intervención también habló del refuerzo mentar que supone esa victoria y para él, como delantero, el haber hecho diana. “Siempre viene bien, pero estamos trabajando bien, la verdad. Yo creo que el equipo al final siempre tendrá que mejorar cosas, pero la liga es muy larga y no hay que perder de vista los objetivos y hay que seguir peleando porque cada fin de semana es una oportunidad. Así que ahora por el siguiente partido”.
A título personal admitía haber acabado “muerto” y es que fue “un partido de muchos esfuerzos, el campo también estaba pesadete, pero la verdad es que, al final, con victoria te da un poco igual todo eso”.
Agradecido a la afición
También tuvo palabras para la afición desplazada y recordó que “cada partido es una oportunidad”. “Habrá días en los que salga una cosa bien como hoy y días que no pero no hay que perder eso, el seguir apretando y sobre todo que darles gracias por el apoyo. Creo que se vio que nos apoyaron mucho, se hicieron presentes en el campo bastante y la verdad que súper agradecido porque en esos momentos donde te está jugando el partido el sentir ese aliento nos da la vida”, concluyó.
- Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría sin desgaste el tirón de Vox
- Soy Nevenka', la historia rodada en Zamora que cumple 25 años: una denuncia que marcó un hito judicial
- DIRECTO | Real Avilés - Zamora CF: sigue el encuentro con nosotros
- El calvario de Andrea, víctima zamorana de un homicidio frustrado: 'Cada 20 días un policía me llama para saber si estoy viva o muerta
- El pueblo zamorano convertido en mecenas de la música
- Obras exige el 'inicio inmediato' de los trabajos de consolidación del Palacio de Bustamante
- El Zamora CF recupera la senda del triunfo en Avilés con una victoria de pico y pala
- Herido un varón de 71 años al volcar su turismo en la A-11 en Toro