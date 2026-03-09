La Gadebe elige a David Novoa y Paula Martínez como mejores deportistas de 2025

El Teatro Reina Sofía de Benavente acogió una nueva edición de la Gala del Deporte Benaventano (GADEBE) 2025 en la que se reconocieron los éxitos de los deportistas locales durante el pasado año, entre los que destacaron David Novoa y Paula Martínez. La gala un año más estuvo dirigida por la periodista Sonia Díez y reunió a cerca de 400 invitados en un Teatro Reina Sofía completamente lleno.

La gala arrancaba con los discursos institucionales de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio y la concejala de Deportes, Elena Justo, quienes reconocieron el esfuerzo de los deportistas, sus entrenadores y sus familias a la vez que animaban a todos los presentes a seguir haciendo deporte y así conseguir una mejor calidad de vida.

Entre las distintas personalidades invitadas destacó la participación de la periodista deportiva leonesa, Patricia Cazón, quien recientemente ha publicado el libro “Mujeres Salmón” sobre mujeres deportistas que, con sus hazañas, consiguieron cambiar el paradigma deportivo de nuestro país. La leonesa, una habitual de las crónicas futbolísticas del Atlético de Madrid en el ‘Diario AS’ se mostró muy agradecida por estar en el evento y aseguró que una de las próximas protagonistas de sus libros podría estar en el Reina Sofía.

Tras los reconocimientos a los numerosos patrocinadores, a los distintos campeones regionales y campeones de España, se entregaron los premios a Tomás Santiago Marcos ‘Tomy’, portero y capitán del Atlético Benavente F.S. recientemente retirado y Víctor Balsa González, atleta y ciclista. Los técnicos deportivos también tuvieron un reconocimiento especial y en esta ocasión fueron galardonados Agustín López Baladrón, del Club Benavente Atletismo y Fernando Espinal Mora, técnico del Club Taekwondo Benavente. Menciones especiales recibieron también el equipo alevín del Atlético Benavente F.S., el equipo senior del C.D. Ciudad de Benavente, el equipo junior femenino del C.D. Benavente Baloncesto y el C.D. Ciclista Benaventano por su 45 aniversario. Precisamente, el C.D. Ciclista Benaventano recibía su reconocimiento de manos de otro homenajeado, Rubén Martínez, ex ciclista benaventano, ahora ejerciendo como director deportivo del equipo profesional ‘Caja Rural Seguros RGA’ que participará en la edición 2026 del Tour de Francia.

El premio a mejor equipo absoluto recayó en el equipo infantil femenino del C.D. Salvamento Benavente mientras que el mejor club se lo llevaría por primera vez, el ‘C.D. Ambar Team’ de artes marciales mixtas. En categoría promesa, la mejor deportista femenina fue Victoria del Carmen Zanfaño Justo del C.D Salvamento Benavente mientras que en categoría masculina el vencedor fue el piloto de motos, Marco González Mañanes.

En categoría master, Raquel Corral Cordero y Carlos Eduardo de Azevedo Barboza se alzaron como vencedores. La nadadora del C.D. Salvamento Benavente, Paula Martínez recibía de manos del vicepresidente de la Diputacion de Zamora, Emilio Fernández Martínez el trofeo a mejor deportista fémina del año 2025, un título que en categoría masculina se iba hasta Ferrol, ciudad donde compite el jugador de fútbol sala, David Novoa, recién proclamado campeón de Europa con la selección española quien no pudo acudir a la gala a recibir el trofeo pero que agradeció este reconocimiento a través de un vídeo. n