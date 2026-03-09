Cortizo vuelve a dominar e Gran Premio de Muelas del Pan

El noruego Martin Solhaug remató el gran trabajo realizado por su equipo, el Cortizo, para llevarse la victoria en la 89 edición de la Carrera de Los Embalses, Trofeo Muelas del Pan que congregó este domingo a un pelotón integrado por 29 equipos nacionales de la categoría Elite y Sub 23.

El pelotón cruzando la presa de Villalcampo. | ALBA PRIETO / A. P.

Con una climatología muy favorable, la carrera discurrió por un recorrido novedoso en su primera parte pero el tradicional final con los puertos de Los Arribes zamoranos volvió a deparar un gran espectáculo con los mejores corredores del ámbito aficionado luchando por la victoria que en su día alcanzó, entre otros grandes ciclistas, Miguel Induráin, y que el pasado año se anotó el sudafricano Pedri Crause que ayer no tuvo su día.

Los tres primeros clasificados, cruzando la meta. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Esta edición del antiguo Trofeo Iberdrola tuvo como característica principal el férreo control que ejercieron los equipos fuertes en el pelotón, especialmente el Cortizo que dirige Marcos Serrano, y que impidieron que en los 165 kilómetros del recorrido llegase a cuajar una escapada con más de un minuto de ventaja. Fueron numerosas las escaramuzas, sobre todo de los equipos modestos, pero el férrero control con medias de 47 a 45 kilómetros por hora, hizo que se llegase a la resolución con un grupo de unas 20 unidades, como hacía muchos años que no sucedía en una carrera tan dura como es ésta. Y finalmente la victoria se decidió prácticamente al sprint en los últimos metros.

Otro momento en una de las subidas a Villalcampo. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

El Cortizo neutralizó el ataque de Ekai Morras (Finisher) en la última ascensión a Villalcampo y al paso por Ricobayo lograron unos metros de ventaja Gabriel Ibáñez (Smartlog), Daniil Karazov (Bembibre) y Martin Solhaug a los que ya no pudieron alcanzar el resto de destacados en la última ascensión al Poblado del Esla, pese a que Ibáñez realizó un último intento en los metros finales. Martin Solhaug tuvo que parar de competir el pasado año con Cortizo en la Copa España a raiz de una caída tras ser segundo en el Valenciaga, en Torredonjimeno y en el Ángel Lozano y cuarto en el Guerrita y en la Santikutz Klasika.

El podio de vencedores de esta nueva edición de la carrera de los embalses. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Ahora ha retomado el buen momento de forma con esta victoria a la que hay que sumar el segundo puesto firmado tan sólo unas horas antes, el sábado, en la prueba de Padrón de la Copa España donde terminó segundo, también en una llegada muy apretada en la que se impuso Marc Rubiola, del Caja Rural.

Una escapada al paso por Muelas del Pan. | ALBA PRIETO / Alba Prieto

La carrera tomó su salida neutralizada en la calle Santa Clara, frente a Caja Rural, patrocinador de la prueba junto a la Diputación de Zamora. El paso por la Carretera de Los Infiernos deparó varios intentos de escapada aprovechando los duros repechos, aunque el primer corte significativo se produjo al paso por Almaraz con 12 corredores que fueron neutralizados, tras pasar por Muelas del Pan, en la entrada de Carbajosa.

La salida neutralizada en Santa Clara. | ALBA PRIETO / A. P.

El primer descenso a Puente Pino fue vertiginoso y registró un par de caídas y pinchazos que hicieron trabajar a los auxiliares y a los coches neutros de asistencia que ejerció con gran profesionalidad Crono Sport Radio. La primera ascensión a Villadepera sirvió para poco porque el pelotón seguía sin permitir ninguna escaramuza, y se cumplía la primera hora de carrera a una velocidad de vértigo de 47 kilómetros pese a la dureza del trazado.

Los corredores al paso por la subida a Villalcampo. | ALBA PRIETO / A. P.

El nerviosismo en el seno del gran grupo hacía que las caídas siguieran sucediéndose al paso por la altiplanicie sayaguesa, y la carrera comenzó a seleccionarse, como es tradicional, en las rectas entre Bermillo y Moralina, donde los abanicos comenzaban a destrozar el gran grupo que rodaba a velocidades cercanas a los 60 kilometros por hora.

El equipo Smartlog estuvo muy activo toda la carrera. | ALBA PRIETO

David Pollán (Lasal) probó suerte en la ascensión a Villalcampo pero pronto le atrapó el grupo principal que afrontó otra de las novedades de esta edición, el paso por el fortísimo repecho de las calles de Muelas del Pan que desembocan en la plaza del Ayuntamiento. Pero nada cambió y la carrera llegó a su tradicional final con el encadenado de Villadepera, Villalcampo y Muelas.

En la N122 se formaría una escapada de once unidades que parecía capaz de fructificar ya que había corredores de alto nivel como el Cortizo Sanroma o el Caja Rural Albert Roca. Sólo llegaron a disponer de 65 segundos de ventaja porque por detrás, el Super Froid, que no contaba con ningún representante en la fuga, no permitió que triunfara y en el ascenso a Villadepera se formó la "fuga de la fuga".

Pero no había buen entendimiento entre los escapados, y la cabeza de la carrera volvió a compactarse en un pelotón de 40 unidades que afrontó el nuevo paso por el puerto de Villalcampo. En plena ascensión se cortaron seis corredores por delante del resto, pero eran numerosos los ataques y las arrancadas que no decidieron nada y ya parecía que podría llegarse en pelotón a la meta de Muelas.

Sin embargo, Ekai Morras (Finisher Kern Pharma) probó suerte a poco del paso puntuable que pasó en solitario, pero el Cortizo seguía tirando por detrás con dos corredores, para que Solhaug rematase cerca de Ricobayo buscando ya la meta. Siguieron al noruego Daniil Kazarov (Bembibre) y Gabriel Ibáñez, y este último atacó a falta de 500 metros para la meta, aunque el noruego resistió y terminó por rematarle en la misma línea de llegada de Muelas del Pan para firmar su primera victoria de la temporada a sumar al segundo puesto del día anterior en la Copa de España.

En la tribuna de meta comparecieron para recibir sus trofeos, los tres primeros clasificados, el Smarlog como primer equipo, junto a Marc Dols que ganó las metas volantes y la clasificación de la montaña. Entregaron los premios, el alcalde de Muelas, Luis Alberto Miguel; el diputado de Deportes, Juan del Canto, y el director de Comunicación de Caja Rural Zamora, Narciso Prieto.