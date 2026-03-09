CICLISMO / Gran Premio Muelas del Pan Diputación Provincial
Cortizo vuelve a dominar e Gran Premio de Muelas del Pan
El equipo gallego tuvo controlada siempre la carrera de los embalses, no permitió que triunfara ninguna escapada y terminó rematando con el noruego Martin Solhaug
El noruego Martin Solhaug remató el gran trabajo realizado por su equipo, el Cortizo, para llevarse la victoria en la 89 edición de la Carrera de Los Embalses, Trofeo Muelas del Pan que congregó este domingo a un pelotón integrado por 29 equipos nacionales de la categoría Elite y Sub 23.
Con una climatología muy favorable, la carrera discurrió por un recorrido novedoso en su primera parte pero el tradicional final con los puertos de Los Arribes zamoranos volvió a deparar un gran espectáculo con los mejores corredores del ámbito aficionado luchando por la victoria que en su día alcanzó, entre otros grandes ciclistas, Miguel Induráin, y que el pasado año se anotó el sudafricano Pedri Crause que ayer no tuvo su día.
Esta edición del antiguo Trofeo Iberdrola tuvo como característica principal el férreo control que ejercieron los equipos fuertes en el pelotón, especialmente el Cortizo que dirige Marcos Serrano, y que impidieron que en los 165 kilómetros del recorrido llegase a cuajar una escapada con más de un minuto de ventaja. Fueron numerosas las escaramuzas, sobre todo de los equipos modestos, pero el férrero control con medias de 47 a 45 kilómetros por hora, hizo que se llegase a la resolución con un grupo de unas 20 unidades, como hacía muchos años que no sucedía en una carrera tan dura como es ésta. Y finalmente la victoria se decidió prácticamente al sprint en los últimos metros.
El Cortizo neutralizó el ataque de Ekai Morras (Finisher) en la última ascensión a Villalcampo y al paso por Ricobayo lograron unos metros de ventaja Gabriel Ibáñez (Smartlog), Daniil Karazov (Bembibre) y Martin Solhaug a los que ya no pudieron alcanzar el resto de destacados en la última ascensión al Poblado del Esla, pese a que Ibáñez realizó un último intento en los metros finales. Martin Solhaug tuvo que parar de competir el pasado año con Cortizo en la Copa España a raiz de una caída tras ser segundo en el Valenciaga, en Torredonjimeno y en el Ángel Lozano y cuarto en el Guerrita y en la Santikutz Klasika.
Ahora ha retomado el buen momento de forma con esta victoria a la que hay que sumar el segundo puesto firmado tan sólo unas horas antes, el sábado, en la prueba de Padrón de la Copa España donde terminó segundo, también en una llegada muy apretada en la que se impuso Marc Rubiola, del Caja Rural.
La carrera tomó su salida neutralizada en la calle Santa Clara, frente a Caja Rural, patrocinador de la prueba junto a la Diputación de Zamora. El paso por la Carretera de Los Infiernos deparó varios intentos de escapada aprovechando los duros repechos, aunque el primer corte significativo se produjo al paso por Almaraz con 12 corredores que fueron neutralizados, tras pasar por Muelas del Pan, en la entrada de Carbajosa.
El primer descenso a Puente Pino fue vertiginoso y registró un par de caídas y pinchazos que hicieron trabajar a los auxiliares y a los coches neutros de asistencia que ejerció con gran profesionalidad Crono Sport Radio. La primera ascensión a Villadepera sirvió para poco porque el pelotón seguía sin permitir ninguna escaramuza, y se cumplía la primera hora de carrera a una velocidad de vértigo de 47 kilómetros pese a la dureza del trazado.
El nerviosismo en el seno del gran grupo hacía que las caídas siguieran sucediéndose al paso por la altiplanicie sayaguesa, y la carrera comenzó a seleccionarse, como es tradicional, en las rectas entre Bermillo y Moralina, donde los abanicos comenzaban a destrozar el gran grupo que rodaba a velocidades cercanas a los 60 kilometros por hora.
David Pollán (Lasal) probó suerte en la ascensión a Villalcampo pero pronto le atrapó el grupo principal que afrontó otra de las novedades de esta edición, el paso por el fortísimo repecho de las calles de Muelas del Pan que desembocan en la plaza del Ayuntamiento. Pero nada cambió y la carrera llegó a su tradicional final con el encadenado de Villadepera, Villalcampo y Muelas.
En la N122 se formaría una escapada de once unidades que parecía capaz de fructificar ya que había corredores de alto nivel como el Cortizo Sanroma o el Caja Rural Albert Roca. Sólo llegaron a disponer de 65 segundos de ventaja porque por detrás, el Super Froid, que no contaba con ningún representante en la fuga, no permitió que triunfara y en el ascenso a Villadepera se formó la "fuga de la fuga".
Pero no había buen entendimiento entre los escapados, y la cabeza de la carrera volvió a compactarse en un pelotón de 40 unidades que afrontó el nuevo paso por el puerto de Villalcampo. En plena ascensión se cortaron seis corredores por delante del resto, pero eran numerosos los ataques y las arrancadas que no decidieron nada y ya parecía que podría llegarse en pelotón a la meta de Muelas.
Sin embargo, Ekai Morras (Finisher Kern Pharma) probó suerte a poco del paso puntuable que pasó en solitario, pero el Cortizo seguía tirando por detrás con dos corredores, para que Solhaug rematase cerca de Ricobayo buscando ya la meta. Siguieron al noruego Daniil Kazarov (Bembibre) y Gabriel Ibáñez, y este último atacó a falta de 500 metros para la meta, aunque el noruego resistió y terminó por rematarle en la misma línea de llegada de Muelas del Pan para firmar su primera victoria de la temporada a sumar al segundo puesto del día anterior en la Copa de España.
En la tribuna de meta comparecieron para recibir sus trofeos, los tres primeros clasificados, el Smarlog como primer equipo, junto a Marc Dols que ganó las metas volantes y la clasificación de la montaña. Entregaron los premios, el alcalde de Muelas, Luis Alberto Miguel; el diputado de Deportes, Juan del Canto, y el director de Comunicación de Caja Rural Zamora, Narciso Prieto.
- Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría sin desgaste el tirón de Vox
- Soy Nevenka', la historia rodada en Zamora que cumple 25 años: una denuncia que marcó un hito judicial
- DIRECTO | Real Avilés - Zamora CF: sigue el encuentro con nosotros
- El calvario de Andrea, víctima zamorana de un homicidio frustrado: 'Cada 20 días un policía me llama para saber si estoy viva o muerta
- El pueblo zamorano convertido en mecenas de la música
- Obras exige el 'inicio inmediato' de los trabajos de consolidación del Palacio de Bustamante
- El Zamora CF recupera la senda del triunfo en Avilés con una victoria de pico y pala
- Herido un varón de 71 años al volcar su turismo en la A-11 en Toro