El Club Salvamento Benavente suma 15 medallas en el Trofeo Nacional "Ciudad de Valladolid"

El Club Salvamento Benavente firmó una destacada actuación en el XXIII Trofeo Nacional de Salvamento y Socorrismo "Ciudad de Valladolid" – II Memorial Héctor Merino García, celebrado el fin de semana dentro de la I Jornada de la Liga Española de Clubes benjamín y alevín y la III Jornada de la Liga Española de Clubes infantil, cadete y absoluta. El conjunto benaventano regresó de la cita con 15 medallas: cinco oros, cinco platas y cinco bronces, repartidas entre pruebas individuales y relevos en piscina y pruebas de arena.

Pruebas individuales en piscina

En categoría alevín, Jorge Cobreros fue uno de los nombres propios de la competición al lograr dos medallas de oro, imponiéndose en 50 metros remolque de maniquí pequeño y 25 metros remolque de maniquí pequeño.

En infantil, David García consiguió oro en 50 metros remolque de maniquí y plata en 100 metros socorrista, mientras que Zoe Castaño subió al podio con un bronce en 50 metros remolque de maniquí.

En cadete, Fernando Zanfaño se colgó la medalla de plata en 50 metros remolque de maniquí.

La categoría absoluta contó con la participación de deportistas de categorías inferiores del club. Entre ellos, destacó Guillermo Revilla, que fue el mejor clasificado del equipo tras lograr oro en la prueba de supersocorrista y plata en 50 metros remolque de maniquí. Por su parte, Paula Martínez consiguió bronce en supersocorrista y plata en esas mismas pruebas.

Equipo absoluto del Salvamento Benavente / Cedido

Pruebas de equipo en piscina

En las pruebas de piscina por equipos, el relevo infantil formado por Ángel Cañibano, Jorge Cobreros, David García y Mario Martínez logró plata en el 4x50 relevo de natación con aletas y bronce en el relevo combinado.

Por su parte, el equipo cadete, integrado por Fernando Zanfaño, Iker Cobreros, Dennis del Hoyo y Raúl García, consiguió plata en el relevo de natación con aletas.

Pruebas de arena

La competición también incluyó pruebas de arena, disputadas el domingo en el campo de banderas del Complejo Deportivo Soto de la Medinilla, donde Dennis del Hoyo logró oro en categoría cadete, mientras que su hermano David del Hoyo obtuvo bronce en absoluto.

Desde el club destacaron también la participación del resto de deportistas que han formado parte del equipo en este trofeo y que, aunque en esta ocasión no han logrado subir al podio, compitieron y lucharon cada una de sus pruebas, contribuyendo al buen papel colectivo en esta cita.