Una batalla campal en Brasil el partido Cruzeiro - Atlético Mineiro acaba con 23 expulsados

La final del Campeonato Mineiro de Brasil prometía emociones fuertes desde el principio, pero no fue hasta el final cuando se desató la locura. Un gol de Kaio Jorge sobre la hora de partido le dio el título al Cruzeiro frente al Atletico Mineiro (1-0), pero el enfrentamiento será recordado por las 23 expulsiones que el árbitro enseñó tras la batalla campal que estalló en el descuento. Nunca antes se habían mostrado tantas tarjetas rojas en un partido de fútbol en Brasil, una cifra que no se confirmó hasta el acta final dada la confusión general sobre el terreno de juego.

El momento que desencadenó los hechos llegó en la última jugada del partido, cuando Everson detuvo en dos tiempos un remate de Matheus Pereira a la contra. La pelota quedó suelta tras la parada y sobre ella se lanzó Christian, que voló por los aires tras impactar con el guardameta. En lugar de buscar el empate rápidamente, Everson se levantó y derribó a su rival para posteriormente encararse con él y sentarse encima con las rodillas por delante. El colegiado Matehus Delgado Candaçan se acercó a la escena para dictar sentencia, pero no tuvo tiempo de sacar ninguna tarjeta antes de que se produjera la escalada de violencia en escasos segundos.

Golpes de "Hulk"

En cuestión de pocos instantes, una avalancha de camisetas azules se había acumulado en el área rival para empujar a Everson. El portero de Atletico Mineiro impactó la cabeza con el poste y se fue al suelo dentro de su propia portería mientras continuaban llegando más protagonistas a la pelea. El caos se apoderó de un partido que terminó en esas circunstancias, mientras varios miembros de seguridad intentaban disipar el conflicto que había alcanzado el círculo central del campo, además de la intervención de miembros de cada cuerpo técnico, quienes también figuran en la lista de expulsados junto a los titulares involucrados y los suplentes que invadieron el campo.

Everson, el portero del Atético Mineiro después del partido. / Atlético Mineiro

La trifulca dentro del campo tardó más de cinco minutos en ser controlada, aunque la mayoría de los golpes se soltaron en el primer minuto. Entre los que participaron a la trifulca también estuvo Givanildo Vieira de Sousa, más conocido como "Hulk" por su musculatura, quien fue captado por las cámaras en el momento en que golpeaba por detrás a un rival en la cabeza. El delantero de 39 años recibió el apodo del personaje de ficción por parte de su padre Jovino, a quien le encantaba ver las series y leer los cómics y, al ver la fuerza inusual de su hijo para su edad, le puso el sobrenombre. Ahora lleva más de 200 partidos disputados con el Atlético Mineiro tras vestir la camiseta de Porto y Zenit entre otros.

Hulk, quien dejó de ser el capitán del equipo en 2025 porque sentía que no podía hablar con los árbitros sin ser sancionado injustamente, fue uno de los pocos en hablar frente a la prensa: "Es lamentable, nunca había visto tanta violencia en un partido de fútbol. No podemos dar ese ejemplo porque podría tener repercusiones en todo el mundo. Tenemos la responsabilidad de proteger nuestra imagen y la de la institución". El brasileño no fue el único en ser captado por las cámaras con la evidencia de su agresión, pues fueron varios los que aprovecharon del caos para propinar más de un golpe. Incluso uno de los miembros del cuerpo técnico de Mineiro pareció aclamar a la clemencia antes de soltarle una patada a un rival que se encontraba en el suelo.

En el acta final, el colegiado Matheus Candaçan justificó 21 de las 23 tarjetas rojas por el siguiente motivo: "Expulsado por, durante la reyerta general tras la finalización del partido, golpear y dar puñetazos y patadas a sus adversarios, no siendo posible mostrar la tarjeta roja debido al tumulto". Las dos excepciones fueron las de Christian, expulsado por golpear a Everson "en la cabeza con la espinilla, con fuerza excesiva e intensidad alta", y el guardameta por "agredir al rival con brutalidad, golpeándole con la rodilla en la cara".

Récord en Brasil

Los 12 expulsados del Cruzeiro finalmente fueron: Christian, Casio, Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge. Los 11 del Atlético Mineiro fueron: Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk. Los suspendidos cumplirán sus penas en futuras ediciones del Campeonato Mineiro, pero podrán jugar torneos nacionales (como el Brasileirão) o internacionales (Libertadores/Sudamericana) a menos que la CBF o CONMEBOL decidan intervenir.

Las 23 expulsiones suponen un récord en el fútbol brasileño, una más que las que se decretaron en el Portuguesa-Botafogo del torneo Río-Sao Paulo en 1954. El récord global sigue perteneciendo a un partido de la quinta división argentina en 2011 (Claypole vs. Victoriano Arenas), donde se mostraron 36 tarjetas rojas. A pesar de la batalla campal que se produjo en el Estadio Governador Magalhaes Pinto de Belo Horizonte, la victoria de Cruzeiro puso fin a la racha de seis títulos estatales consecutivos de su rival después de conquistar por última vez el Campeonato Minero en 2019.