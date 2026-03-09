Jiu Jitsu
Ambar Team salda con varias medallas el Open IBJJF 2026 de Madrid
Azevedo, Pérez Gómez y Martín Leal firman un fin de semana brillante en Gi y No-Gi.
J. B.
El Ambar Team de Benavente firmó un destacado papel en el Madrid International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2026, una de las citas más exigentes del calendario internacional que contó con amplia participación internacional.
Representación del club y resultados generales
El conjunto benaventano acudió con tres representantes —Carlos Eduardo Azevedo, Gerardo Pérez Gómez y Jairo Martín Leal— que lograron subir al podio en varias ocasiones, consolidando el crecimiento deportivo del club.
Resultados del sábado: modalidad Gi
En la jornada del sábado, dedicada a la modalidad Gi, Carlos Eduardo Azevedo alcanzó el tercer puesto en Black Belt Master 4 Peso Pluma. Gerardo Pérez Gómez se proclamó subcampeón en Brown Belt Master 4 Peso Pluma Ligero, mientras que Jairo Martín Leal firmó una brillante actuación con un oro en Blue Belt Master 3 Peso Pluma y un bronce en la categoría Absoluta.
Resultados del domingo: modalidad No-Gi
El domingo, ya en No-Gi, Azevedo se alzó con el oro en Black Belt Master 4 Peso Pluma y sumó un tercer puesto en la Absoluta. Martín Leal volvió a destacar con una plata en Blue Belt Master 3 Peso Pluma y un oro en la Absoluta, confirmando su excelente estado de forma y redondeando unos resultados muy positivos para el club, que ya prepara la siguiente cita.
