Ambar Team salda con varias medallas el Open IBJJF 2026 de Madrid

El Ambar Team de Benavente firmó un destacado papel en el Madrid International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2026, una de las citas más exigentes del calendario internacional que contó con amplia participación internacional.

Representación del club y resultados generales

El conjunto benaventano acudió con tres representantes —Carlos Eduardo Azevedo, Gerardo Pérez Gómez y Jairo Martín Leal— que lograron subir al podio en varias ocasiones, consolidando el crecimiento deportivo del club.

Resultados del sábado: modalidad Gi

En la jornada del sábado, dedicada a la modalidad Gi, Carlos Eduardo Azevedo alcanzó el tercer puesto en Black Belt Master 4 Peso Pluma. Gerardo Pérez Gómez se proclamó subcampeón en Brown Belt Master 4 Peso Pluma Ligero, mientras que Jairo Martín Leal firmó una brillante actuación con un oro en Blue Belt Master 3 Peso Pluma y un bronce en la categoría Absoluta.

Resultados del domingo: modalidad No-Gi

El domingo, ya en No-Gi, Azevedo se alzó con el oro en Black Belt Master 4 Peso Pluma y sumó un tercer puesto en la Absoluta. Martín Leal volvió a destacar con una plata en Blue Belt Master 3 Peso Pluma y un oro en la Absoluta, confirmando su excelente estado de forma y redondeando unos resultados muy positivos para el club, que ya prepara la siguiente cita.