Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta Gesop para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORAEl 8M en ZamoraMujer atropellada en MombueyEstudio de viabilidad del tren
instagramlinkedin

Jiu Jitsu

Ambar Team salda con varias medallas el Open IBJJF 2026 de Madrid

Azevedo, Pérez Gómez y Martín Leal firman un fin de semana brillante en Gi y No-Gi.

La expedición del Ambar Team posa con sus medallas en Madrid.

La expedición del Ambar Team posa con sus medallas en Madrid. / Cedida

J. B.

Zamora

El Ambar Team de Benavente firmó un destacado papel en el Madrid International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2026, una de las citas más exigentes del calendario internacional que contó con amplia participación internacional.

Representación del club y resultados generales

El conjunto benaventano acudió con tres representantes —Carlos Eduardo Azevedo, Gerardo Pérez Gómez y Jairo Martín Leal— que lograron subir al podio en varias ocasiones, consolidando el crecimiento deportivo del club.

Resultados del sábado: modalidad Gi

En la jornada del sábado, dedicada a la modalidad Gi, Carlos Eduardo Azevedo alcanzó el tercer puesto en Black Belt Master 4 Peso Pluma. Gerardo Pérez Gómez se proclamó subcampeón en Brown Belt Master 4 Peso Pluma Ligero, mientras que Jairo Martín Leal firmó una brillante actuación con un oro en Blue Belt Master 3 Peso Pluma y un bronce en la categoría Absoluta.

Noticias relacionadas y más

Resultados del domingo: modalidad No-Gi

El domingo, ya en No-Gi, Azevedo se alzó con el oro en Black Belt Master 4 Peso Pluma y sumó un tercer puesto en la Absoluta. Martín Leal volvió a destacar con una plata en Blue Belt Master 3 Peso Pluma y un oro en la Absoluta, confirmando su excelente estado de forma y redondeando unos resultados muy positivos para el club, que ya prepara la siguiente cita.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents