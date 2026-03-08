El Zamora CF recupera la senda del triunfo en Avilés con una victoria de pico y pala

El Zamora CF saldó su visita al Real Avilés con una victoria que le permite romper su racha y acercarse a los puestos de play-off. Pero, por encima de todo, para recuperar una confianza perdida que se ganó a base de trabajo. De pico y pala, así como de dos goles bien distintos: uno primero, sacando fruto de un error rival; el segundo, encontrando ese juego que Cano busca con el rival apurando sus opciones.

Inicio buscando ganar confianza

Rojiblancos y asturianos medían fuerzas en un encuentro de necesidades que pronto iba a tener un guion claro. Serían los locales quienes dominarían el cuero, lejos de la meta de Fermín, y la escuadra de Cano esperaría en medio campo. Sin estirar líneas, sin dejar huecos... intentando recuperar la confianza perdida.

Este escenario hizo que las primeras ocasiones fueran para el Real Avilés, que monopolizaba el cuero ante un Zamora CF que cada vez que recuperaba el balón lanzaba sin éxito un pase vertical hacia Losada o la carrera de sus extremos. Habitualmente sin éxito.

Peligro asturiano

Isi Ros tuvo la primera y más clara opción para los locales en la primera mitad en una de las pocas presiones zamoranas en campo rival. El balón a la espalda de la zaga le cayó a sus pies, recibiendo en el interior del área para encarar a Fermín. Sin embargo, el delantero trató de acomodarse el cuero y Erik llegó justo a tiempo para evitar el remate sobre el cuarto de hora de juego. Una acción que, posteriormente, se revisaría en busca de un inexistente penalti que, lógicamente, el colegiado no apreció.

Santamaría, de cabeza, y Gómez, a la salida de un córner, agrandaron el capítulo de ocasiones del partido. Estadística a la que se sumó por primera vez el Zamora CF en el minuto 26 con un pase de Sancho para Márquez, quien recortó y chutó con la izquierda al primer palo forzando el despeje de Fernández. Una acción que dio origen a dos saques de esquina peligrosos, pero sin acierto para los de Cano.

El Zamora CF avisa

Con esta acción, el Zamora CF ganó enteros. El Real Avilés seguía siendo más protagonista, pero los visitantes pasaron a generar peligro y sentirse más cómodos sobre el irregular terreno de juego. Así, poco después, llegaría otra jugada que quedó invalidada: esta vez, Abde encontraba a Losada en fuera de juego y el delantero habilitaba a Carlos Ramos en la frontal para anotar un gol que nunca subió al marcador.

Abde, el más listo

La contienda parecía condenada a irse sin registrar goles al intermedio, pero en una acción aislada llegó el 0-1 para el Zamora CF. Un balón largo y bombeado hacia delante hizo dudar a Rivera y Campabadal ante su área. Ocasión que aprovechó Abde Damar para, entre ambos, controlar el cuero con el pecho y ponerse en posición franca de gol. Avanzó y chutó bajo las piernas de Fernández, haciendo así el primer tanto del duelo.

Márquez tuvo el 0-2 antes del descanso

El tanto dio solidez al Zamora CF ante un Real Avilés que siguió tratando de llegar sin éxito hasta la meta de un Fermín que atrapó un par de balones sueltos en la recta final de una primera parte que los visitantes pudieron culminar ampliando su ventaja. Sin embargo, en la contra en superioridad numérica del tiempo añadido, Márquez terminó chutando demasiado cruzado.

Buen regreso de vestuarios

Obligado a no perder el hilo en la segunda mitad, el Zamora CF regresó al terreno de juego con las ideas muy claras. Defensa seria de su arco y, a partir de ahí, buscar opciones a la contra. Y, lo cierto, es que en el inicio de la reanudación tuvo sus opciones para agrandar su ventaja.

Las imágenes del partido entre el Zamora CF y el CD Guadalajara / J. L. F.

Sancho tuvo dos claras opciones, pero el extremo no llegó a rematar los pases de sus compañeros en área de un Real Avilés empeñado en subir el ritmo del partido. En convertir la contienda en un ida y vuelta del que sacar provecho. Un guion que revolucionó el duelo y que estuvo cerca de serle positivo.

El gran susto del partido

Corría el minuto 60 cuando se heló la sangre a la afición zamorana. Un balón a la espalda obligaba a Fermín a salir y Rubio ponía a Cueto un balón plácido de gol. Su cabezazo, por fortuna, tropezó con el larguero y en el rechace su compañero hizo falta a Erik. Un susto en toda regla que hizo cambiar el chip al Zamora CF.

Mono de faena

A partir de ahí, el Zamora CF sacó el mono de faena y se puso a trabajar en defender su arco. Sin renunciar a mirar arriba, pero con más tranquilidad. Se iría arriba en ocasiones contadas, pero importantes, aunque sin poner en aprietos a Fernández. Por su parte, Fermín tenía trabajo, pero nunca por encima de sus amplias posibilidades.

Desgaste y golpe final sobre el minuto 90

La exigencia era máxima y entraron en juego los cambios, con el Real Avilés volcándose en campo rival y terminando por claudicar en uno de sus últimos despistes. Un balón muerto en área zamorana cayó a pies de Márquez, que se lanzó solo a campo rival. Y allí, al girarse, los asturianos se relajaron. Un error que pagarían caro.

El andaluz, tras caracolear en tres cuartos de campo, se apoyó en Codina, quien tiró para adelante con fortuna hasta ganar la línea de fondo. Desde allí, puso un pase matador a Losada, que sentenciaba el choque en el área pequeña cuando corría el minuto 89.

Hubo tiempo para más

Esa jugada, ese ataque trenzado con calma y precisión, con ambición y fútbol, era la vuelta de un Zamora CF que todavía pudo irse con mayor botín de Avilés. Sin embargo, Loren estrelló un claro tiro en un defensor y, después, Carbonell falló a la hora de asistir a Losada en una de las últimas contras del choque.

El duelo murió en área zamorana, con Fermín luciendo manopla y llorando al escuchar el pitido final. Lágrimas de alivio, de alegría por volver a ver al Zamora CF ganar y demostrar que, a base de pico y pala, es capaz de lograr sus metas.