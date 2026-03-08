El Zamora CF busca su mejor versión para ganar y romper la mala dinámica en Avilés

El Zamora CF acude hoy domingo a suelo asturiano en busca de su resurgir. Tras cuatro jornadas sin victorias y habiendo perdido la estela de las primeras posiciones de la tabla, los rojiblancos están obligados a dar su 100%, recuperar su mejor versión y lograr una victoria con la que zanjar la dinámica de resultados de los últimos tiempos. Un objetivo que perseguirá, a partir de las 12.00 horas, ante un Real Avilés Industrial que encara el duelo en condiciones similares o peores, viéndose cerca de los puestos de descenso cuando hace unos meses figuraba entre los candidatos a "play-off".

Urge un punto de inflexión

Febrero ha sido un mes esquivo tanto para zamoranos como para avilesinos y la contienda de hoy está llamada a ser importante para ambos bloques. Ganar podría ser ese punto de inflexión necesario que urge a los dos equipos, mientras que cualquier otro resultado condenaría a mantener una dinámica nada acorde al potencial de sus plantillas.

Las imágenes del partido entre el Zamora CF y el CD Guadalajara / J. L. F.

Toca dar el 100%

En el vestuario del Zamora CF la contienda se encara con ambición. Así lo indicaba Fermín Sobrón en los días previos, señalando que el equipo rojiblanco había dado un plus durante los entrenamientos. Ese punto extra fruto de la rabia por no ver llegar resultados. El meta y capitán, igualmente, avisaba de la necesidad de dar el 100% en estos momentos, afirmando que es responsabilidad individual dar el máximo para que el equipo recupere el tono.

Pausa y orden, el camino de Cano

Lo cierto es que, en el Zamora CF, hay jugadores que no han dado ese 100% en los últimos partidos. Lo insinuó Sobrón y lo reafirmó Cano en los prolegómenos del choque ante el Real Avilés, señalando a una mala gestión emocional como posible causante de la discordancia entre las actuaciones en partido y el trabajo de los entrenamientos, donde señaló que todo futbolista se aplica con esmero.

El granadino comentó que su equipo ha perdido la pausa en el juego, la capacidad para realizar algunas acciones y que, además, cada fallo que comete pesa más en su mochila que el anterior.

Menos riesgos, más acierto

Con ánimo de cambiar esa realidad y dejar atrás la imagen mostrada frente al Deportivo Guadalajara, el Zamora CF buscará hoy refugiarse en una puesta en escena más discreta. Menos distancias entre líneas, menos posiciones de riesgo y más control del balón.

La idea, según deslizó Cano, es tratar de recuperar la confianza y, con ello, una circulación de balón que aprecia "a años luz" de la que tenía el equipo al poco de su llegada. Se trata de "utilizar la pelota de forma correcta" y de gozar de "orden" para que, al perderla, el rival no tenga sencillo meter en problemas al Zamora CF.

Cambios obligados y alternativas

Cano realizará cambios, más allá del obligado por la ausencia de Merchán (acumulación de tarjetas), pero quizá se centrarán más en el aprovechamiento de espacios, los tiempos y salidas de balón que en retoques dentro del once inicial.

De ese equipo inicial, la gran duda está en quién ocupará el lugar del sancionado lateral y con qué armas tratará de sorprender a un Real Avilés que, como los zamoranos, llegan en horas bajas.

Dos opciones claras para el lateral

La duda en la zaga puede resolverse de varias formas, pero la entrada de Sergi López o de Erik, situando a Luismi en el lateral, parecen las más probables; mientras que arriba, Abde parte como titular en un frente de ataque en el que Losada podría ganarle la partida a Carbonell esta semana y Sancho, ya recuperado, partir de inicio por delante de Loren o Romero. Aunque, quizá sea algo arriesgado volviendo de lesión.

Solidez por encima de los nombres

Más allá de los nombres, la vista está puesta en recuperar las buenas sensaciones. El Zamora CF necesita comportarse como un equipo sólido y compacto. Un bloque con las ideas claras y una correcta lectura de juego en un escenario nada cómodo para ello como es el feudo de un Real Avilés con hambre de victoria tras acumular seis jornadas consecutivas sin vencer.