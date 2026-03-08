La victoria del trofeo de Muelas del Pan se fue a Noruega

El noruego Martin Solhaug remató el gran trabajo realizado por su equipo, el Cortizo, para llevarse la victoria en la 89 edición de la Carrera de Los Embalses, Trofeo Muelas del Pan que congregó este domingo a un pelotón integrado por 29 equipos nacionales de la categoría Elite y Sub 23.

Con una climatología muy favorable, la carrera discurrió por un recorrido novedoso en su primera parte pero el tradicional final con los puertos de los Arribes zamoranos volvió a deparar un gran espectáculo con los mejores corredores del ámbito aficionado luchando por la victoria que en su día alcanzó, entre otros grandes ciclistas, Miguel Induráin, y que el pasado año se anotó el sudafricano Pedri Crause que ayer no tuvo su día.

Esta edición del antiguo Trofeo Iberdrola tuvo como característica principal el férreo control que ejercieron los equipos fuertes en el pelotón y que impidieron que en los 165 kilómetros del recorrido llegase a cuajar una escapada con más de un minuto de ventaja. Fueron numerosas las escaramuzas, sobre todo de los equipos modestos, pero el férrero control con medias de 47 a 45 kilómetros por hora, hizo que se llegase a la resolución con un grupo de unas 20 unidades, como hacía muchos años que no sucedía en una carrera tan dura como es esta. Y finalmente la victoria se decidió prácticamente al sprint en los últimos metros.

El Cortizo neutralizó el ataque de Ekai Morras (Finisher) en la última ascensión a Villalcampo y al paso por Ricobayo lograron unos metros de ventaja Gabriel Ibáñez (Smartlog), Daniil Karazov (Bembibre) y Martin Solhaug a los que ya no pudieron alcanzar el resto de destacados en la última ascensión al Poblado del Esla, pese a que Ibáñez realizó un último intento en los últimos metros. Martin Solhaug tuvo que parar de competir el pasado año con Cortizo en la Copa España a raiz de una caída tras ser segundo en el Valenciaga, en Torredonjimeno y en el Ángel Lozano y cuarto en el Guerrita y en la Santikutz Klasika.

Noticias relacionadas

Ahora ha retomado el buen momento de forma con esta victoria a la que hay que sumar el segundo puesto firmado tan sólo unas horas antes en la prueba de Padrón de la Copa España donde terminó segundo, también en una llegada muy apretada en la que se impuso Marc Rubiola, del Caja Rural.