Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "Esta es una victoria de gran valor"

Óscar Cano, técnico del Zamora CF, señalaba al final del encuentro que "ser entrenador es una profesión de riesgo", pero que, después de tantos años, ya no sufre por él, sino por los demás. "Mi pesar estos días tenía que ver con la plantilla, que se merece mucho más de lo que le estaba dando el fútbol", indicó, contento por ver recibir a sus jugadores la deseada alegría de una victoria tras varias semanas sin conseguir dicho premio. Un triunfo en el partido frente al Real Avilés que catalogó "de gran valor" que le hace feliz "por los jugadores, las personas que trabajan día a día en el club y todos los que vinieron hoy hasta aquí -Avilés-".

Triunfo de gran valor

El técnico granadino no dudó en señalar que ese 0-2 fue "Una victoria de mucho valor", a tenor "del momento en el que venía el equipo" y de conseguirla "ante un rival con mucho físico y de gran calidad" como el Real Avilés. Un adversario al que rindió honores.

Un partido acorde al plan y a Abde

Cano aseguró que la contienda "salió como se había planteado", con un Zamora CF trabajando "desde la humildad, con once jugadores defendiendo con uñas y dientes" para "crecer a partir de ahí". Una labor que facilitó "la fortuna del primer gol" y, también, "la de tener a Abde, un gran finalizador como ha demostrado desde que llegó" al club rojiblanco.

Codina y Losada celebran el 0-2 en Avilés / XURDE MARGARIDE

Los detalles, esta vez a favor

El entrenador destacó que, en la segunda mitad, su equipo "supo sufrir" y estuvo afortunado "en esos detalles que otros días caen en contra, como el remate al larguero" del minuto 60 por parte de Cueto. Una acción que "pudo cambiar el signo del encuentro", aunque "también es cierto que veía en cada contra una buena ocasión de gol". "Kike estaba muy enchufado y con la velocidad de Losada, Sancho o Carbonell cuando salió, podíamos tener el partido más favorable como acabó pasando", indicó.

Cambios que ayudaron a ganar

"El equipo tuvo oficio en los últimos minutos" para vencer, subrayó Cano, quien esta vez apostó por una defensa de cuatro hombres y que, entre parte y parte, ajustó el hueco a la espalda de los centrocampistas con la ayuda de Kike Márquez para impedir que el Real Avilés pudiera estropear esa necesaria alegría a sus hombres.