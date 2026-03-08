Balonmano
Félix Mojón, satisfecho con la imagen del BM Caja Rural Zamora en Valladolid
El gallego destacó el buen papel defensivo de Jortos y Fer, así como la vuelta de Pau
Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora, terminaba el partido de Valladolid con una "valoración positiva" de los suyos tras ganar por 31-35, destacando que el equipo estuvo sobresaliente en varias facetas.
Brillantes en defensa, acertados en ataque
"Los primeros compases fueron de tanteo, pero tras ajustar los golpes francos y los impares, nuestra defensa dio un paso adelante y dominamos con claridad. Fer y Jortos estuvieron genial, con Oier y Lalo echando una mano, para irnos a 6-14 forzando dos tiempos muertos rivales", comentaba el gallego, añadiendo: "ofensivamente, estuvimos también muy bien. Comprendimos su defensa, trabajamos hacia zonas exteriores y acabamos con 35 goles logrando nuestro objetivo como indicó el número de goles de Gallego o Medina".
El único lunar
Como único "lunar", Mojón apuntó que al BM Caja Rural Zamora le siguen "lastrando en defensa los errores en ataque" y señaló "cuatro pérdidas de pase en el juego con pivote en la segunda mitad" que ayudaron al filial pucelano a seguir en partido. Un aspecto a trabajar durante la semana, tras superar a un rival que "hizo mucho daño al contragol" y que nunca bajó los brazos.
La vuelta de Pau y la lesión de Oier
Por otra parte, Mojón reconoció que lo más positivo del duelo fue la vuelta de Pau Ortega. "Llevaba días entrenando y jugó bien, más cómodo en ataque que en defensa, pero este partido le ha servido para "meter el pie" y espero que la próxima semana sea ya normal para él", comentó sobre el catalán, afirmando que lo peor fue la lesión de Oier que "en principio, pareció que se hizo daño en la rodilla y podía ser grave", pero acabó siendo una lesión de tobillo cuyo diagnóstico está pendiente de concretarse.
