Piragüismo / Campeonato Autonómico de Barco Dragón
Gran inicio en casa del Barco Dragón de Actividades Náuticas
El club, con varios debutantes entre sus 27 deportistas, se alzó campeón en categoría mujer veterana y firmó, además, dos segundos puestos
C. J. T.
El Club Actividades Náuticas abrió la temporada de Barco Dragón de forma brillante en Monte la Reina, escenario del Campeonato Autonómico de 2.000 metros en el que tomó parte con 27 deportistas, cita que culminó con brillantes resultados.
Una disciplina en crecimiento
El club, al que respalda tanto Fundación Caja Rural como Tecozam, Grupo 76 y la Asociación Azayca, así como de las instituciones públicas, ha incorporado a numerosos deportistas en los últimos meses, de ahí su amplia tripulación, y su crecimiento ha dado frutos en la primera gran prueba del calendario.
Título en categoría mujer veterana
La actuación más sobresaliente llegó de la mano del equipo femenino veterano, que se alzó con el primer puesto tras una ajustada pugna provincial. La tripulación del Club Actividades Náuticas logró una ventaja de apenas siete segundos sobre el Club Canoa Kayak, evidenciando la progresión y el nivel competitivo de ambos conjuntos que coparon un podio que completó el Club Valquirias.
Y otros dos podios en casa
En el resto de categorías, además del triunfo femenino, el Club Actividades Náuticas realizó actuaciones de mucho mérito, especialmente teniendo en cuenta el amplio número de debutantes en sus barcos. Aun así, en categoría hombres veteranos, la entidad consiguió alzarse subcampeona; y en categoría mixta firmó tanto un segundo como un cuarto puesto.
Próxima parada, Sevilla
Sin duda, excelentes resultados en el comienzo de temporada de Barco Dragón para un Actividades Náuticas cuya siguiente cita tendrá lugar en Sevilla con el Campeonato de España en dos semanas.
