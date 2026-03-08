La Bovedana da la sorpresa en casa del Salamanca FF

La CD Bovedana protagonizó una de las grandes sorpresas de la jornada tras imponerse con claridad por 0-3 al CD Salamanca FF, rival al que superó con un partido muy serio para sumar tres puntos de mucho mérito ante uno de los mejores conjuntos de la liga.

Las charras, claras favoritas

El Salamanca FF llegaba al encuentro como claro favorito, situado en la segunda posición de la clasificación. Sin embargo, la Bovedana supo competir con orden y personalidad para romper los pronósticos y llevarse la victoria.

Primera mitad equilibrada

Durante la primera mitad, el partido estuvo bastante equilibrado. El Salamanca FF intentó llevar la iniciativa y acercarse con peligro al área rival, pero se encontró con una Bovedana muy bien organizada en defensa y que supo cerrar espacios. Las visitantes también buscaron sus oportunidades, aunque el marcador no se movió antes del descanso.

Segunda mitad de goles

Tras el paso por vestuarios, el encuentro comenzó a abrirse y la Bovedana dio un paso adelante. El esfuerzo visitante encontró premio en el minuto 63, cuando Sofía Martínez logró el 0-1 y adelantó a su equipo. El gol supuso un golpe para el Salamanca, que apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de recibir el segundo. En el minuto 67, Claudia Alba amplió la ventaja con el 0-2 y dejó muy encarrilado el partido para las visitantes.

El conjunto salmantino intentó reaccionar con cambios y más presencia ofensiva, pero la Bovedana se mantuvo firme y supo controlar el ritmo del encuentro. Ya en la recta final del choque,en el minuto 89, Lucía Bermejo anotó el 0-3 que redondeó el triunfo visitante.