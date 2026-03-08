El Benavente "respira" con su victoria en el derbi ante un Noname con bajas que ve cortada su racha

El CD Benavente tomó aire en su lucha por la permanencia sumando una importante victoria en su derbi provincial con el Noname, que no pudo mantener en el Luciano Rubio su excelente dinámica de resultados en un partido jugado de poder a poder pese a las bajas visitantes.

Inicio para los "tomateros"

El CD Benavente saltó al verde más entonado y dominó durante los primeros minutos, consiguiendo abrir el marcador con el 1-0 en el minuto 13 por medio de Turiel.

Equilibrio de fuerzas

El tanto hizo despertar al CD Noname que, poco a poco, igualó fuerzas con los locales y en los minutos finales del primer acto gozó de varios acercamientos para lograr el empate. Un peligro que fue capaz de incrementar a la vuelta del descanso, con dos acciones a la espalda de la defensa local que cerca estuvieron de ser gol.

El Benavente tira de cambios y se pone las pilas

Ante el peligro visitante, el CD Benavente se rearmó y tiró de solvencia para dejar el peligro en jugadas a balón parado, bajando en lo posible el ritmo de juego y buscando sus opciones a la contra.

Sentencia desde los once metros

Fue precisamente así, al contragolpe, como encontró el equipo de Santi Redondo la sentencia. Tras un primer aviso sobre la meta visitante, una segunda jugada acabó en un claro penalti que transformó Andre Sousa en el minuto 81 para hacer el 2-0. Un marcador que defendieron los locales con solvencia para adjudicarse el triunfo.

Derrota en el último minuto del Moraleja CF

El Moraleja CF desperdició una buena ocasión de puntuar en casa de un rival directo que se adjudicó un partido de alternativas en su recta final.

Los gualdinegros se adelantaron nada más comenzar el encuentro con un tanto de Polanco, pero concedieron el empate poco despues. Un gol al que siguió, antes del minuto 20, el 2-1.

Los zamoranos no bajaron los brazos y, en la segunda mitad, igualaron la contienda por medio de Sergio Vega. Sin embargo, cumplido el minuto 90, el colista encajó el definitivo 3-2 obra de Iñigo para regresar de vacío de Béjar.