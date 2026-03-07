El Zamora CF "B" pone fin a su mala racha

El Zamora CF puso fin a su mala racha de resultados superando por un ajustado 2-1 al Ciudad Rodrigo en un partido cargado de intensidad en el que los rojiblancos tuvieron que luchar con un hombre menos durante los últimos veinte minutos. Un tramo de partido decisivo al que se llegó con 1-0 en el marcador, ventaja que acabaría siendo decisiva.

Tras una primera mitad muy igualada, pero sin goles, el filial dio un paso adelante tras el descanso y se adelantó por medio de Hugo Borrajo superada la hora de juego. Un tanto que llegó poco antes que la expulsión de Sy, que condicionó la propuesta rojiblanca pero que no impidió que Alejandro hiciera el 2-0 superado el minuto 90, haciendo inútil el definitivo tanto visitante.