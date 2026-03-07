El Villaralbo saca petróleo del barro

La reconversión del defensa central Cepeda en delantero centro le dio un gran resultado al CD Villaralbo para conseguir una clara victoria por 2-0 ante un rival directo en la lucha por la permanencia, el Arandina CF. Las lesiones obligaron a Oji a alinear como ariete a Cepeda que no sólo marcó el primer gol, sino dio una magnífica asistencia de cabeza en el segundo que materializaría Abel.

El estado del terreno de juego de Los Barreros durante este lluvioso invierno condiciona partido tras partido el juego del Villaralbo que a este paso tendrá que tener en cuenta este factor a la hora de diseñar su plantilla al comienzo de temporadas venideras. Y, de hecho, ambos rivales tardaron ayer muchos minutos en adaptarse a un césped embarrado y encharcado en muchas zonas que obligaba tanto al Villaralbo como al Arandina CF -quién ha visto y quién ve al equipo de la ciudad ribereña- a realizar un juego basado casi exclusivamente en balones largos, y al consiguiente juego directo.

Así en los primeros minutos los zamoranos tan sólo tenían la opción de buscar la portería contraria con lanzamientos desde lejos.

Pese al diminio territorial villaralbino, la primera ocasión clara fue de los visitantes en un balón largo sobre Menor que se plantó ante Miguel, aunque el portero zamorano atrapó sin problemas el balón. Y replicó el Villaralbo por medio de de Abel que se escapó por la izquierda y su centro envenenado lo cortó el portero Anthony sobre la piscina que se había formado en el área pequeña de la portería del frontón.

Ya había avisado en otra incorporación al ataque el central recovertido en ariete, David Cepeda, que se convirtió en goleador del equipo azulón tras recibir un balón que le permitió entrar en el área para disparar y el balón entraba llorando en la portería pese a que un defensa intentó si éxito impedirlo. El 1-0 espoleó al Villaralbo frente a un rival con unos recursos muy limitados que vienenen a explicar por qué lucha actualmente por la permanencia.

Hubo que esperar a que se cumpliese la primera media hora de juego para que el visitante Barroso crease la primera oportunidad para la Arandina con un disparo que salió rozando el poste y en la acción siguiente Sandro remató de cabeza un centro medido de Mariano que no encontró puerta de milagro.

La segunda parte comenzó con presión del Arandina sin efecgos prácticos pero quien la tuvo clara fue Barbero pero disparó un poco alto. El Villaralbo intentaba que se jugase lo menos posible y buscaba la velocidad de sus puntas para sentenciar al contragolpe frente a un rival que le inquietaba muy poco.

Pero la apuesta por Cepeda en el ataque volvió a dar resultado, esta vez en el minuto 74 cuando el defensa reconvertido tocó un balón alto para que Abel marcase desde cerca el 2-0 que dejó la contienda sentenciada.

La Arandina no se daba por derrotado y buscó recortar distancias con un disparo muy colocado que obligó a Miguel a realizar una gran parada. Y a continuación fue Mario el que volvió a probar desde fuera del área y el balón se fue fuera por muy poco.