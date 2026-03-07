Duelo por ganar tranquilidad en "Los Barreros"

El CD Villaralbo regresa esta tarde a su feudo, el Municipal de "Los Barreros", para medir fuerzas a partir de las 17.00 horas con uno de sus rivales directos en la lucha por la permanencia como es la Arandina CF. Un duelo llamado a dar una dosis casi decisiva de tranquilidad clasificatoria a su ganador.

Un choque entre dos equipos con tendencias opuestas

El conjunto de Oji arrancó el año haciendo los deberes y sumando puntos importantes que le han permitido poner tierra de por medio con las últimas posiciones. Sin embargo, dos derrotas consecutivas, han vuelto a estrechar esa diferencia. Un saldo negativo al que la escuadra azulona quiere poner fin ante su público con un nuevo triunfo, esta vez ante un rival directo como es la Arandina CF.

Once inicial del CD Villaralbo, en Bembibre / Cedida

La formación burgalesa acude a "Los Barreros" con un único punto más que el CD Villaralbo, habiendo sido capaz de cortar una racha de dos derrotas consecutivas con un empate y una victoria que le han dado cierto alivio. Un respiro al que los azulones confían en poner punto y final con un encuentro sólido, centrado en una defensa sin errores y un ataque eficaz.